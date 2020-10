Ligue 2 : Sochaux renverse Chambly dans un final de folie (3-2)

Adama Niane, félicité par Bryan Lasme et Fabien Ouréga, peut laisser éclater sa joie. Son but offre la victoire sur Chambly sur le fil

Un Sochaux renversant ! Au bout du bout du suspens, le FCSM arrache la victoire face à Chambly ce samedi soir au stade Bonal sur le score de 3 buts à 2 au terme d'une rencontre de la 6ème journée de Ligue 2 au scénario complètement fou. Les jaune et bleu ont tout fait dans ce match face aux Picards, capables du meilleur et du pire. Tout est bien qui finit bien mais que d'émotions ! Sochaux préserve son invincibilité et s'installe sur le podium. Soirée parfaite à tous points de vue !

Weissbeck sur un nuage

Sochaux peut d'abord remercier son capitaine, Gaëtan Weissbeck, auteur d'un doublé (24è et 48è) qui a remis son équipe en selle après l'ouverture du score précoce des Camblysiens (9è). Le coup-franc excentré de l'Alsacien offre certes l'égalisation mais que dire de sa frappe en pleine lucarne au retour des vestiaires. Un bijou ! Le meneur de jeu a même raté de rien un triplé au coeur de la seconde période (après avoir déjà manqué l'immanquable en début de match en se faisant tacler au moment de glisser le ballon au fond des filets). Mais Gaëtan Weissbeck marche sur l'eau en ce début de saison. Co-meilleur buteur du championnat (avec 4 buts et à égalité avec l'auxerrois Le Bihan), l'ancien joueur de Haguenau incarne à merveille la réussite absolue des jaune et bleu.

Un pénalty en mode billard

Sochaux semble maîtriser son sujet, mais à ne pas vouloir suffisamment "tuer" le match avec un 3ème but, arrive ce qui devait arriver, l'égalisation de Chambly à la 88ème minute de jeu ! Une main de Pogba et la sentence tombe. Le pénalty de Jacques, le capitaine picard, trouve les deux poteaux de Prévot, mais le coup en 3 bandes est parachevé par Danger (le bien nommé) qui reprend au nez et à la barbe des défenseurs sochaliens trop spectateurs ! Le FCSM vient de se faire hara-kiri se dit-on alors dans les travées de Bonal, deux points envolés bêtement !

Niane le buteur-danseur

Mais il était écrit que ce match allait connaître un dénouement étourdissant. Sur l'engagement, Pogba balance dans la défense picarde un long ballon, Jacques laisse la balle rebondir, mais Niane suit et décoche une superbe reprise de volée de près pour marquer le but de la victoire dans un stade Bonal en plein délire ! L'attaquant malien, entré en jeu dans les 20 dernières minutes, signe ainsi des débuts à domicile fracassants. En pleine transe, l'ex-meilleur buteur de la Ligue 2 avec Troyes en 2017, célèbre son oeuvre d'une danse chaloupée "Je suis très content d'avoir marqué, ça fait plaisir. Je n'ai pas hésité à frapper, le coach m'avait dit qu'il fallait que je sois concentré pour marquer, et c'est ce que j'ai fait. J'aime trop danser pour fêter mes buts, tout le monde est content, les supporteurs méritaient ça après trois matches nuls de suite. J'espère qu'on va beaucoup danser à Bonal pour donner du plaisir à nos supporteurs".

Omar Daf, entraîneur du FCSM "Je félicite les joueurs, ils ont su être persévérants. Je pense que cette victoire est logique, on a su aller de l'avant même après avoir été menés très tôt. Quand les supporteurs sont là comme ce soir, on a envie de leur faire plaisir, et ça a été le cas ce soir. Si on continue à jouer de la sorte, même s'il faut rester humbles, et que l'objectif que l'on m'a fixé, c'est la 10ème place, on peut avoir de belles surprises d'ici la fin".

Sans s'enflammer, une chose est sûre, après 6 journées, Sochaux signe son meilleur départ en Ligue 2 depuis sa descente en 2014. En attendant mieux, ses supporteurs peuvent déjà savourer ce bonheur là.