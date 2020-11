Ligue 2 : Sochaux en confiance pour défier le Paris FC

Sochaux s'est évité une crise plus profonde en laminant de bien pâles Havrais samedi soir à Bonal (4-0). Soulagement général après une semaine extrêmement pesante en coulisses. Omar Daf et son équipe se sont donné de l'air, mais si tout n'était pas perdu avant le duel face aux Normands, rien n'est encore gagné après ce succès aussi mérité soit-il contre le HAC. Le FCSM s'est relancé après presque deux mois sans gagner mais le plus dur est désormais devant lui : confirmer.

Omar Daf, entraîneur du FCSM "Je pense que faire un bon match, on en est capables mais le plus difficile, c'est de maintenir cette exigence-là le plus longtemps possible, c'est ce qui fait la différence entre les grandes équipes et les équipes moyennes"

Et le prochain examen de passage n'est autre que le Paris FC, leader du championnat, désireux de se reprendre face aux jaune et bleu pour effacer sa dernière défaite à domicile face à Auxerre, un cinglant 3-0 qui n'a pas du tout plu à son coach, René Girard. Sochaux s'est certes remis la tête à l'endroit mais ce choc sur le terrain des Parisiens met à l'épreuve le renouveau jaune et bleu. Omar Daf et ses joueurs passent un test capital mais avec une confiance décuplée selon Florentin Pogba "Ce match face au Havre est pour moi un match référence. Il a montré qu'on avait toujours les ressources, qu'on pouvait compter sur nous cette saison, maintenant pour bonifier cette victoire, il faut aller chercher quelque chose à Paris, leader ou pas leader, peu importe !".

L'info mode du jour au FCSM : Florentin Pogba joue toujours avec le short relevé en haut de ses cuisses pour une question de confort "Le short n'est pas assez large, donc je préfère le relever pour avoir plus d'amplitude sur mes jambes, c'est plus du confort personnel qu'autre chose. Je n'ai pas demandé une autre taille mais je m'adapte sans souci. Je fais le massage traditionnel pour chauffer mes cuisses, et une fois que je suis chaud, après c'est parti"

Florentin Pogba exhibe ses impressionnantes cuisses pour un confort purement personnel © Maxppp - Lionel Vadam / Est Républicain

"Le Havre est un match référence mais ..." - Florentin Pogba, défenseur du FCSM

Pour revenir au terrain, le défenseur sochalien met néanmoins en garde contre tout relâchement "Forcément, après des matches comme celui du Havre, derrière tu as l'euphorie, donc il faut que l'on reste très, très concentrés sur le match qui arrive parce que c'est humain, on sort d'une grosse déception (défaite à Châteauroux) et on gagne avec la manière le weekend suivant avec un gros score, automatiquement, voilà on se dit, on a fait le boulot mais on sait très bien qu'il en reste encore beaucoup, donc il ne faut pas rester sur cette performance, c'est bien, on se base sur ce match qu'on a pu faire contre Le Havre pour en faire d'autres à l'extérieur comme à domicile".

Le même onze de départ ?

Pour ce duel à Paris, Omar Daf va-t-il aligner son même onze de départ que face au Havre ? L'entraîneur du FCSM, comme à son habitude, n'a rien dévoilé de ses plans lors du point presse d'avant-match de ce lundi à Bonal "On a retrouvé une touche technique, c'est une arme supplémentaire avec la présence de Younès Kaabouni au milieu, c'est clair. On l'a vu face au Havre, et en plus, on n'a commis aucune erreur individuelle et ça change tout" insiste le coach sochalien "Mais c'est juste maintenant voir l'état de fraîcheur parce qu'on a mis beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme contre Le Havre pour retrouver une dynamique positive, et réenclencher notre marche en avant, maintenant, il faut bien récupérer, voir comment les joueurs vont répondre sur ce match à Paris. Pour ce qui est de notre organisation, je ne me fais pas de souci, mais sur le plan technique, il faut voir comment on va réagir pour entamer ce match avec nos intentions et notre plan de jeu". Rassoul Ndiaye, en délicatesse avec ses ischios et forfait contre Le Havre, repostule pour ce déplacement chez le leader. Kaabouni sera-t-il, du coup, ménagé avant d'être relancé contre Nancy à Bonal ce samedi ? En attendant, Omar Daf devrait pouvoir compter sur Abdallah Ndour, sorti par précaution samedi face aux Normands après une alerte musculaire derrière la cuisse. L'arrière gauche jaune et bleu est apte.

Jeannin et Daham, faux positifs au COVID

Enfin, deux joueurs sochaliens se sont révélés être des "faux" positifs au COVID. Le milieu de terrain Sofiane Daham et le gardien remplaçant Mehdi Jeannin, testés un premier temps positif ont finalement été détectés négatifs au deuxième examen. Ils ne sont pourtant pas du déplacement à Paris ce mardi (ils avaient déjà été absents samedi à Bonal face au Havre), les retours de leurs résultats sont arrivés trop tard, juste avant le départ de bus sochalien pour la capitale. Depuis le début de saison, cela porte à quatre le nombre de joueurs du FCSM diagnostiqués "faux" positifs après Bryan Soumaré et Ousseynou Thioune. Les deux seuls Sochaliens à vraiment avoir contracté le COVID sont Florentin Pogba et Steve Ambri.

La rencontre Paris FC-Sochaux est à vivre en direct et en intégralité dès 18h45 ce mardi avec les commentaires sur place au stade Charléty de Hervé Blanchard.