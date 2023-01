Ligue 2 : Sochaux retourne Saint-Etienne sur le gong (2-3)

Pour les quelque 600 supporteurs sochaliens présents ce samedi après-midi à Geoffroy Guichard, impossible de prendre froid dans le Chaudron avec un tel scénario. Le FCSM signe un authentique exploit en s'imposant sur le fil 3 buts à 2 après avoir été rejoint puis mené en seconde période de cette affiche de la 20ème journée de Ligue 2. Les Jaune et Bleu ont réalisé un début et une fin de rencontre d'une efficacité redoutable avec le but d'entrée de Tony Mauricio (3è), l'égalisation de Jodel Dossou (89è) et le but de la victoire d'Ibrahim Sissoko (95è). Avec ce premier succès de l'année 2023, Sochaux reprend la 3ème place à Metz mais reste à trois longueurs du 2ème, Bordeaux, vainqueur à Dijon 3-0.

"On avait une revanche à prendre" Olivier Guégan

Réaction d'Olivier Guégan, entraîneur du FCSM

"On avait tous, staff et joueurs compris, une revanche à prendre après le match de Caen. On s'est accrochés et le caractère et l'état d'esprit de mon équipe a fait la différence. A Bordeaux, au Havre, ça tient à un fil, là aussi, mais le haut niveau c'est ça, c'est sanctionner l'adversaire quand on a la capacité de le faire. J'espère qu'on a appris des matchs précédents mais en tous les cas, ils la méritent, ils sont allés la chercher au mental et c'est bien pour la suite. Ce qui est sûr c'est que sur ce match on a dégagé quelque chose parce quand on est menés 2-1 à Saint-Etienne et qu'on marque deux fois dans les dernières minutes c'est qu'on a de la personnalité et qu'on a envie de faire basculer les choses de notre côté. Je félicite encore mes joueurs, je les avais tancés il y a quelques jours mais là, ils m'ont fait la plus belle des réponses. Il faut que cette victoire nous fédère encore plus et on verra mardi contre Valenciennes si on a la capacité d'enchaîner, et ça va être important d'enchaîner."

Réaction de Maxence Prévot, gardien de but du FCSM

"On est passés par toutes les émotions, ça nous souri au final mais on s'est fait peur, on a pensé forcément au match contre Caen où on mène 1-0 et qu'on perd 2-1 mais j'ai vu une telle force de caractère du groupe, remplaçants et ceux qui étaient en tribunes inclus, et c'est par ces matchs-là et ces prestations-là qu'on va y arriver."

Réaction de Gaétan Weissbeck, milieu de terrain et capitaine du FCSM

"Dès qu'on égalise, je dis tout de suite à mes coéquipiers qu'il faut aller chercher le 3-2 parce qu'un point ou zéro ça n'aurait pas été un bon résultat pour nous. On sentait qu'ils étaient en train de douter et qu'il y avait quelque chose à faire et ça a marché. Ca nous relance et ça redonne de la confiance parce qu'on avait la tête dans le sac, il ne faut pas se mentir. Il faut rester calme et se nourrir de ce genre de victoire qui compte dans une saison."

Réaction de Tony Mauricio, milieu de terrain de Sochaux

"Ce final prouve qu'on ne lâche pas, que dans les moments difficiles on aurait pu s'écrouler et au final on a retourné le match donc c'est un match qui va nous libérer, nous donner de la confiance mais maintenant faut qu'on enchaîne les victoires comme quand on avait fait notre série de 6 victoires en début de saison."

Sochaux se relance donc mais le plus dur commence : confirmer la semaine prochaine contre Valenciennes et Rodez. Le FCSM le sait, il doit faire le plein de points. Il n'y a pas de secret, pour monter, cela passe forcément par une longue série de succès.

