Ligue 2 : Sochaux revanchard à Niort

Après son match nul sans saveur contre Guingamp, Sochaux doit se relancer ce mardi à Niort pour le compte de la 28ème journée de Ligue 2. Et ce pour deux raisons : laver l'affront du match aller et rester au contact du TOP 5. En mars, ça repart pour le FCSM ?

En mars, ça repart ! Sochaux, en déplacement à Niort (20h) ce mardi pour le compte de la 28ème journée de Ligue 2, doit retrouver toute son énergie pour rebondir dans les Deux-Sèvres après son match nul samedi à Bonal contre Guingamp (0-0). Les jaune et bleu, en panne d'inspiration offensive, restent malgré tout toujours dans les clous pour décrocher un strapontin de barragistes. Le FCSM, toujours 7ème, n'est plus qu'à cinq points d'Auxerre, le 5ème, piégé chez lui par Rodez (0-1). Mais pour rester dans la course, l'équipe d'Omar Daf se doit de réagir contre les Chamois pour en même temps prendre sa revanche sur le match aller, et cette défaite (4-3) plutôt humiliante malgré le baroud d'honneur des coéquipiers de Gaëtan Weissbeck. .

Niort plus jouable que Guingamp ?

"Le non match" contre Guingamp, dixit Joseph Lopy, ne doit pas se reproduire si Sochaux veut continuer à jouer un rôle dans le haut du tableau "On doit en faire plus, garder notre solidité défensive (4ème match d'affilée sans prendre de buts avec la coupe de France), on a la 4ème meilleure défense, mais en attaque, on doit faire encore mieux si on veut espérer une fin de saison plus sympa" insiste Omar Daf qui reconnaît les difficultés de son équipe à faire le jeu contre des défenses regroupées "mais Niort est une équipe joueuse, qui va de l'avant et qui devrait ouvrir le jeu" confie le coach du FCSM.

Ibnou Ba, un Chamois offensif

Voilà qui devrait mieux convenir au style de Sochaux, très à l'aise à l'extérieur (2ème meilleure formation en déplacement) comme le prouvent ses deux derniers succès à Chambly et Amiens. Si les Chamois prennent beaucoup de buts (39 en 27 matches, soit la 18ème plus mauvaise défense), ils sont, en revanche, très adroits devant avec notamment leur buteur Ibnou Ba, déjà auteur de 13 réalisations cette saison. Niort, 11ème, a failli l'emporter à Grenoble (1-1) et reste sur un succès à domicile contre Pau (2-1) après une série de 11 matchs sans succès.

Pas la tête à Lyon ?

Enfin, Sochaux ne doit pas se tromper d'objectif "Notre priorité c'est la Ligue 2" prévient d'emblée Omar Daf "faîtes moi confiance pour bien faire comprendre aux joueurs que le match qui compte, le plus important, c'est celui contre Niort, pas celui contre Lyon ce samedi au Groupama Stadium en coupe de France". Le message est passé, reste à joindre les paroles aux actes pour que Sochaux continue de rêver à une fin de saison excitante.

Niort-Sochaux, c'est ce mardi à 20h, et c'est à vivre en direct et en intégralité avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade René Gaillard.