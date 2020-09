Ligue 2 : Sochaux revient de loin face à Rodez (2-2)

Sochaux s'est fait peur ce samedi soir à Bonal face à Rodez. Mené 2-0 à la pause, le FCSM a dû cravacher pour arracher un résultat nul finalement mérité. Les jaune et bleu restent invaincus et devraient recevoir le renfort d'Adama Niane en attaque.

Tout est bien qui finit bien .. ou presque ! Joueurs et supporteurs du FC Sochaux-Montbéliard sont partagés ce samedi soir après le match nul concédé à domicile face à Rodez (2-2) pour le compte de la 4ème journée de Ligue 2. Deux buts superbes de Rémy Boissier, un coup-franc dans la lunette, et une frappe de 20 mètres au même endroit, et on ne donnait pas cher des chances du FCSM à la pause, mené 2-0, victime de l'insolente efficacité des Ruthénois.

Un Sochaux à réaction

Mais les jaune et bleu sont revenus avec une plus grande détermination en seconde période, avec un passage en 4-4-2 qui fera la différence, d'abord grâce à un pénalty de Chris Bédia (67è) consécutif à une faute sur Paye, suivi d'une égalisation signée Gaëtan Weissbeck à 5 minutes de la fin. Le capitaine alsacien marque son 2ème but de la saison d'un tir des 20 mètres imparable pour le portier aveyronnais.

Un premier avertissement

Sochaux aurait même pu décrocher le pompon si Bédia, et Semedo, n'avaient pas perdu leur face à face avec le gardien ruthénois dans les ultimes instants du match. L'équipe d'Omar Daf préserve néanmoins l'essentiel, son invincibilité après 4 journées de championnat, et pointe à la 5ème place au classement. Avec 5 joueurs titulaires absents (Pogba, Ndour, Lopy, Thioune, Soumaré (et Ouréga sur le banc au coup d'envoi)), le FCSM limite même la casse, mais cette première période ratée sonne déjà comme le premier avertissement de la saison.

Omar Daf, coach du FCSM "Bravo aux joueurs qui sont allés au bout d'eux-mêmes. Il a fallu faire preuve de beaucoup de caractère pour revenir dans ce match. Quand on voit l'effectif (très jeune) que j'avais ce soir, c'est un très bon point, on a essayé de tirer au maximum, d'optimiser. Les garçons n'ont rien lâché. On aurait pu l'emporter mais il faut aussi être lucide, c'est un match qui était mal embarqué donc c'est un bon point".

"Mon pénalty, il nous relance complètement" - Chris Bédia, attaquant sochalien

Chris Bédia retient lui aussi la performance des jeunes joueurs sochaliens ce soir contre Rodez (Ndiaye très bon au milieu de terrain, les entrées de Virginius, Faraj et Semedo entres autres) "Ils ont été très bons" confie le premier buteur jaune et bleu de la soirée "Rodez nous a endormis en première période, mais on a su réagir après la pause. Mon pénalty, je sais qu'il faut que je le marque, parce que ça nous relance complètement. On a des regrets parce que si on ne rate pas notre début de match on aurait eu un meilleur résultat. C'est la leçon à retenir pour les prochaines rencontres" conclut l'attaquant du FCSM.

Niane tout proche de Sochaux

Autre enseignement à tirer ce ce match nul au forceps côté sochalien, c'est encore et toujours la difficulté de l'équipe d'Omar Daf à prendre le jeu à son compte une fois menée au score. Contre Rodez, la réaction d'orgueil et tactique (avec le passage en 4-4-2 après la sortie de Daham encore une fois décevant) a certes été payante pour éviter le pire mais comme le reconnait le coach du FCSM "Pour produire plus de spectacle, pour être plus ambitieux, il nous faut évidemment plus de qualité pour prétendre à autre chose". L'arrivée d'Adama Niane devrait justement aider en ce sens. L'attaquant malien, meilleur buteur de Ligue 2 avec Troyes en 2016-2017 avec 23 buts, est, sauf revirement de dernière minute, très proche d'un accord pour quitter son club de Charleroi et rejoindre Sochaux.