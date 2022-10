Ligue 2 : Sochaux revoit la vie en rose après sa victoire contre Saint-Etienne (2-1)

Bonal en fusion, Bonal transformé même en chaudron !! Ambiance de feu ce lundi soir avec 19 205 spectateurs qui ont assisté à la victoire de prestige du FCSM sur Saint-Etienne 2 buts à 1 pour clore la 11ème journée de Ligue 2. Agouzoul et Doumbia sont les buteurs sochaliens, à chaque fois en début de mi-temps. L'ASSE est bien revenue à 2-1 sur un pénalty de Krasso, mais les coéquipiers du capitaine Gaétan Weissbeck ont tenu bon jusqu'au bout. Sochaux reste 4ème mais revient à égalité de points du 3ème, Le Havre (juste devancé à la différence de but par les Normands) et surtout à une longueur seulement des co-leaders, Bordeaux et Amiens.

Réactions

Olivier Guégan, le coach du FCSM :

"Je félicite les joueurs, on aurait dû plier le match en marquant le 3ème but par Sissoko ou même Kalulu mais on a fait un match plein de cohérence et d'abnégation. Ca nous fait beaucoup de bien pour la confiance, mais le plus important c'est de durer, d'être dans la constance".

Maxence Prévot : gardien de but du FCSM

"On a marqué au bon moment, ça n'a pas été facile, mais il y avait une bonne équipe en face. On a un peu reculé après avoir marqué, on voulait les attendre bas, mais on a été solides en défense et c'est important. Le public de Bonal ? Il était en fusion, on les remercie au nom de toute l'équipe, c'est fantastique"

Gaétan Weissbeck : capitaine du FCSM

"Fallait être efficace même si on aurait pu l'être encore plus, on a des occasions franches où on peut tuer le match mais il y a des matchs où il faut savoir faire le dos rond et accepter de défendre. Mais on relance une dynamique avec ce succès, c'est très bien."

Prochain match samedi à Metz, changement d'ambiance, ce sera à huis clos (le club de Metz sanctionné pour des débordements lors du match contre Guingamp en septembre).

