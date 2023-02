Ligue 2 : Sochaux s'éclate face à Annecy (5-1)

La balade des Jaune et Bleu ! Plus de 10 mille personnes ont applaudi debout ce samedi soir à Bonal les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard pour les remercier du spectacle, et de ce festival de buts au dépens d'une équipe d'Annecy sûrement trop joueuse pour une telle armada offensive. Le FCSM s'est (et a offert) un récital avec déjà un score de 3-0 à la mi-temps. Et finalement 5-1 donc au final grâce à un doublé de Moussa Doumbia, et des buts de Gaétan Weissbeck, Tony Mauricio et Eliezer Mayenda. Soirée de rêve, soirée parfaite pour les Jaune et Bleu à nouveau provisoirement 2èmes avant le match de Bordeaux à Amiens ce lundi en clôture de cette 25ème journée de Ligue 2.

Le match quasi parfait

Ce FCSM-là est vraiment impressionnant. Certainement aussi qu'Annecy, très naïf en défense, a bien aidé les Jaune et Bleu à s'éclater en attaque, mais Sochaux a été à la hauteur sur le plan offensif "On a fait une superbe entame, on avait bien lu les forces et faiblesses de cette équipe, on savait qu'il fallait marquer vite et que ça allait se décanter. Le pénalty qu'on prend n'y est pas, c'est juste ça qui me chagrine, mais on marque 5 buts, on ne prend pas de cartons (une 1ère cette saison), j'ai pu faire sortir ceux qui étaient menacés par une suspension, et j'ai donné du temps de jeu à certains qui le méritaient, c'est une soirée quasi parfaite. A la maison, il faut être intraitable et c'est ce qu'on a fait, on montre qu'on veut aller de l'avant" pour le coach Olivier Guégan.

Un message fort

Les Jaune et Bleu ont pris leur pied ce samedi "On a déjà eu quelques matchs références, comme celui face à Valenciennes, mais c'est vrai qu'on envoie un message à nos concurrents" explique Gaétan Weissbeck "On savait qu'en gagnant on serait 2ème. C'est une pression positive, mais on sait où on veut aller et on va tout faire pour y arriver cette année" insiste le capitaine sochalien, rejoint par le latéral droit, Valentin Henry "Plus la fin du championnat approche, plus on répondra présent. Surtout à Bonal où je suis persuadé qu'il va y avoir d'autres matchs encore plus beaux que celui de ce soir, avec encore plus de monde." Ca tombe bien : après un déplacement à bien négocier à Caen le lundi 6 mars, c'est Bordeaux qui vient à Bonal le 11 mars. Peut-être une 1ère finale pour la montée. Les supporteurs des Jaune et Bleu annoncent déjà une ambiance de feu !

Et merci pour le cadeau !

