Ligue 2 : Sochaux, sans ailes, peut-il redécoller face à Ajaccio ?

Comme un avion sans ailes. Privé de ses milieux offensifs de couloir (Lasme, Ourega et Ambri, tous suspendus), Sochaux, 9ème, va devoir adapter son plan de vol pour ne pas subir un nouveau crash ce mardi à Bonal (20h) contre l'AC Ajaccio à l'occasion de la 23ème journée de Ligue 2. Sans succès depuis un mois (4 rencontres d'affilée depuis la victoire 1-0 le 5 janvier dernier à domicile contre Dunkerque 1-0), le FCSM sait qu'il doit forcer son destin pour renouer avec les "3 points".

Objectif but ... avec Virginius ?

Frustrés par leur match nul à Rodez, les coéquipiers de Gaëtan Weissbeck sont obligés d'en finir avec leur inefficacité offensive "qui commence à me gonfler" a lâché un Omar Daf en colère après les énièmes occasions ratées de ses attaquants. L'entraîneur du FCSM va encore une fois composer pour aligner une équipe compétitive dans laquelle Alan Virginius pourrait revenir aux affaires, presque deux mois après sa dernière apparition à Bonal et son but contre Nancy (1-1) "On l'a préservé contre Rodez mais on essaie de lui faire rattraper son retard physique comme il n'a pas joué depuis presque deux mois, mais c'est un joueur qui peut nous apporter" confie ce lundi en conférence de presse le coach des jaune et bleu qui seront privés de Pogba, toujours blessé alors que Thioune passe un ultime test ce lundi pour savoir s'il est apte à rejouer face aux insulaires. Joseph Lopy revient, quant à lui, au milieu du terrain, Soumaré pourrait reglisser sur un côté, et Semedo (ou Ntolla ?) prendre l'autre couloir.

Stop aux erreurs individuelles

Omar Daf, toujours déçu par le rendement offensif de certains de ses attaquants (Niane, Bédia), veut surtout que son équipe arrête de commettre des erreurs individuelles"Tous les buts qu'on prend (Troyes, Toulouse et Rodez, même à Caen) viennent de coups de pied arrêtés consécutifs à des fautes individuelles. J'attends que certains joueurs améliorent leurs stats et leurs performances individuelles pour gagner ce genre de matches qui étaient à notre portée".

Prévot menacé ?

Le coach du FCSM déplore notamment la glissade de Maxence Prévot qui coûte l'égalisation à Rodez (que Daf qualifie "d'erreur individuelle"), le gardien sochalien est également en partie fautif sur le but toulousain alors même qu'il avait sauvé les siens au prix de superbes parades plus tôt dans la partie. Mehdi Jeannin peut-il le détrôner face à Ajaccio ? "Je regarde les matches et je les analyse, et j'essaie d'aligner la meilleure équipe possible après on fait les constats à l'instant T. Mais c'est clair que pour retrouver la réussite, il faut commettre moins d'erreurs" lance Omar Daf sans laisser transparaître une quelconque décision sur le choix de son gardien.

Des Corses en mode remontada

Reste que Sochaux devra effectivement ne plus donner le bâton pour se faire battre. Le temps presse, les points manquent pour se redonner de l'air au classement et ne pas glisser dans la seconde partie du tableau. La victoire contre Ajaccio semble du coup vitale. Mais la formation corse est en net regain de forme depuis plusieurs semaines. Excepté une défaite à Dunkerque (3-1 le 23 janvier), les Ajacciens sont revenus sur les talons des Sochaliens (11èmes à un point des jaune et bleu) à la faveur d'une belle série de 5 succès sur leurs 8 derniers matches, dont le dernier probant devant Grenoble avec le 2ème but de leur recrue hivernale, Cyrille Balaya, l'ex-Lensois qu'Omar Daf désirait tant faire revenir en janvier.

Rendez-vous dès 19h45 ce mardi en direct du stade Bonal pour vivre en intégralité la rencontre FCSM-Ajaccio sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires sur place de Hervé Blanchard et notre consultant, Matheus Vivian.