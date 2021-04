Ligue 2 : Sochaux sans flamme à Nancy (0-0)

Le FCSM est invaincu cette saison contre Nancy. C'est la seule note positive à retirer de ce troisième affrontement entre les deux équipes conclu par un triste 0 à 0 ce samedi soir à Picot à l'occasion de la 32ème journée de Ligue 2. Sochaux, pourtant dominateur, n'a pas trouvé la faille dans la défense lorraine, par manque d'inspiration et de talent. Auxerre et Grenoble victorieux, le Paris FC tenu en échec chez lui par Troyes, la 5ème place reste toujours à huit points, mais désormais quasi inaccessible à six journées de la fin du championnat.

Ambri seul attaquant au niveau

Avec cinq changements dans le onze de départ par rapport à l'équipe battue par le Paris FC (Ambri, Mbakata,Thioune,Lasme et Niane) "pour apporter de la fraîcheur" dixit Omar Daf, mais privé au coup d'envoi de Joseph Lopy touché aux adducteurs en fin d'échauffement, le FCSM a certes pris le match en main et dominé l'ASNL mais sans réussir l'essentiel : marquer. L'attaque a manqué de tranchant, seul Steve Ambri s'est mis le plus souvent en évidence, sans succès malheureusement devant le but "On a manqué de spontanéité dans les 25 derniers mètres" regrettait l'entraîneur sochalien. Omar Daf était d'ailleurs déçu à la fin de la rencontre "On perd deux points ce soir, il nous manque que le but".

"On est à notre place" Omar Daf

Les entrées de Virginius et Soumaré ont laissé espérer une fin heureuse mais trop d'imprécision et de déchet technique ont privé les jaune et bleu (en noir et blanc ce samedi) d'un cinquième succès d'affilée en déplacement. Au classement, le FCSM cale et reste 7ème, mais surtout laisse refiler Auxerre (vainqueur 4-0 à Niort) et Grenoble (victorieux de Caen 3-1). La 5ème place est toujours à huit points mais semble quasiment impossible à décrocher avec six journées uniquement encore à jouer... à moins d'un miracle auquel ne croit plus Omar Daf "Je me répète, on est dans notre championnat, on a des qualités mais aussi des limites. Il faut être réaliste, on est à notre place, et il y a des raisons pour cela. Si les équipes de devant sont justement devant nous c'est parce qu'elles ont plus de matériel que nous offensivement" conclut le coach du FCSM.

Il reste néanmoins six matches à jouer dont le prochain à Bonal contre Pau qui lutte pour son maintien. Six matches pour ne pas finir la saison, seul à cette 7ème place, seul au monde et sans plus aucune saveur.