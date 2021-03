Ligue 2 : Sochaux se relance à Niort (3-1)

Sochaux s'est magnifiquement remis en selle en s'imposant sans contestation possible 3 à 1 ce mardi soir à Niort. Au classement, l'opération aurait pu être encore plus belle si le Paris FC n'avait pas battu Dunkerque sur le fil.

A Niort, Sochaux est dans son jardin. Si les Chamois le sont à Bonal en s'y imposant régulièrement ces dernières saisons, le FCSM leur renvoie la pareille en raflant souvent la mise sur la verte pelouse du stade René Gaillard. Et la tradition se perpétue ce mardi soir avec le 3ème succès d'affilée des jaune et bleu dans les Deux-Sèvres. Les Sochaliens l'emportent 3 à 1 au terme d'une rencontre très ouverte et maîtrisée en grande partie par les hommes d'Omar Daf qui effacent leur contre performance contre Guingamp. Seul regret, la 5ème place reste encore à cinq points !

Une équipe toute fraîche et conquérante

Avec 6 nouveaux joueurs au coup d'envoi par rapport au match de Guingamp, Omar Daf voulait clairement miser sur la fraîcheur pour gagner ce duel contre les Chamois. Pari gagnant avec une première demi-heure parfaitement maîtrisée récompensée par deux buts de Steve Ambri (12è) et d'Adama Niane (29è) que le but de Mendès (31è) a néanmoins quelque peu refroidi.

Niort à 10 et le 10ème but de Weissbeck

En seconde période, Niort pousse mais Sochaux résiste avec un Maxence Prévot intraitable dans ses cages. Puis vient la fin des espoirs des Chamois avec l'expulsion de leur défenseur Yomga pour une faute sur Ambri. A 11 contre 10, le FCSM remet le pied sur le ballon et porte l'estocade à la 83ème minute avec le pénalty de Gaëtan Weissbeck (son 10ème but personnel) consécutif à une sortie ratée du gardien niortais sur Bédia.

Une opération presque parfaite au classement

Cette 3ème victoire d'affilée à l'extérieur est néanmoins quelque peu gâchée par le Paris FC. Les Parisiens, vainqueurs sur le gong de Dunkerque (1-0), chipent en effet la 5ème place à Auxerre, tenu en échec à Amiens (1-1), et laissent du coup les jaune et bleu, toujours 7èmes, et toujours à cinq unités de la 5ème place. Pas de quoi décourager les coéquipiers de Steve Ambri "Comme le coach nous a dit, on doit gagner tous nos matches". Il en reste dix, et Sochaux n'a visiblement pas dit son dernier mot.

Inquiétude pour Ndiaye

Avant la venue de Châteauroux, la lanterne rouge de Ligue 2, dans 10 jours à Bonal, place ce samedi au 16ème de finale de coupe de France à Lyon. Une affiche de gala pour des Sochaliens prêts à déjouer tous les pronostics mais qui seront privés certainement de Rassoul Ndiaye, sorti au quart d'heure de jeu contre Niort, blessé au genou. Le jeune milieu de terrain sochalien doit passer des examens complémentaires ce mercredi pour connaître la gravité de sa blessure.