Ligue 2 : Sochaux se rend à Bordeaux pour conforter sa place dans le duo de tête

Une affiche qui a tout d'un choc. Le FC Sochaux-Montbéliard, deuxième du classement, se rend sur la pelouse de Bordeaux, le troisième, ce vendredi 30 décembre à 17h, pour la 17eme journée de Ligue 2. Deux prétendants à la montée en Ligue 1 qui s'affrontent donc, dans un match qui pourrait coûter cher en fin de saison, d'autant plus que cette saison, seuls les deux premiers du classement monteront en Ligue 1.

Après sa victoire, un but à zéro, contre Rodez , les Sochaliens possèdent 30 points, soit deux de plus que des Bordelais qui restent sur 3 matchs sans victoire en championnat, dont une défaite au Havre, lundi dernier. Un match important certes, pas de quoi en faire plus selon l'entraîneur Olivier Guégan qui temporise : "C'est un match important, mais pas un tournant. Tous les matchs valent trois points, mais c'est une rencontre qui restent super intéressante à jouer".

Duel de prétendants à la montée

L'entraîneur sochalien s'attend à "un rapport de force" et à "un match de haute niveau" entre deux favoris du championnat. Un match qu'il faudra "jouer sans retenue, avec beaucoup de qualité et de justesse dans notre jeu pour faire mal à l'adversaire" explique Olivier Guégan qui souhaite "imposer [son] football avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence, parce que c'est une équipe aussi qui a beaucoup de force, tout en réussissant à gérer aussi les temps forts et les temps faibles dans ce match".

Garder le rythme

Mais, "rien n'est figé, il faut être régulier" précise l'entraîneur, qui souhaite surtout maintenir un bon rythme dans ce championnat, "il faut capitaliser et maintenir un bon rythme dans le gain des points".

Le défenseur Julien Faussurier s'attend lui aussi à un match intense : "Bordeaux va démarrer fort pour se libérer et oublier leur trois matchs sans victoires, ils ont système de jeu avec deux attaquants, ce sera différent de Rodez qui a moins attaqué, on s'attend à être sous pression et nous sommes prêts à aller au combat"

Bordeaux - Sochaux, 17eme journée de Ligue 2 à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard ce vendredi 30 décembre à 16h45 avec les commentaires d'Hervé Blanchard.

