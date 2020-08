Ligue 2 : Sochaux se teste d'entrée à Auxerre, sans Lacroix en partance pour Wolfsburg

Pour le coup d'envoi de la Ligue 2, le FCSM va être fixé sur son niveau de jeu dès ce samedi. Les jaune et bleu, sans Lacroix en partance pour Wolfsburg, commencent par un déplacement à Auxerre, candidat à la montée. Un test grandeur nature entre espoirs et incertitudes au vu du contexte sanitaire.

Pas de tour de chauffe pour le FC Sochaux-Montbéliard ! La nouvelle saison de Ligue 2 redémarre sur les chapeaux de roue pour les footballeurs jaune et bleu avec un déplacement plus que périlleux ce samedi à Auxerre pour l'ouverture du championnat 2020/2021. C'est la fin d'une longue pause après plus de 5 mois sans compétition avec l'arrêt prématuré du précédent exercice le 6 mars dernier en raison de l'épidémie de coronavirus. Au terme de 8 semaines de préparation, les choses sérieuses reprennent donc pour l'équipe d'Omar Daf. Défier l'AJA sur ses terres est tout sauf une partie de plaisir pour le FCSM, trop souvent habitué à en repartir bredouille (3 succès en 32 confrontations dont le dernier en 2009). Ce premier match à Auxerre a donc valeur de test. Sochaux se dit prêt à répondre présent, même sans Maxence Lacroix.

Le départ de Lacroix acté pour le FCSM

Le jeune défenseur ne jouera pas ce samedi à l'Abbé Deschamps. Son transfert pour le club allemand de Wolfsburg est acté. La proposition à hauteur de 5 millions d'euros du FCSM a été approuvée par les dirigeants allemands. S'il reste quelques détails à régler, "Maxence Lacroix ne reportera plus le maillot jaune et bleu" nous indique-t-on du côté de Bonal. Omar Daf a, comme à son habitude, préféré être évasif sur le sujet lors de la conférence de presse d'avant-match de ce vendredi "C'est un joueur très important, j'en ai fait un pilier de ma défense l'année dernière, on l'a encore vu sur les matches amicaux, ce n'est pas simple s'il part (sic) _mais il faut essayer d'avancer. On travaille déjà sur son "éventuel" remplaçant"_a quand même lâché le coach des jaune et bleu.

Avec Thioune dans le groupe

Autre information attendue, la situation d'Ousseynou Thioune. Selon nos informations, le milieu de terrain sénégalais, placé en isolement la semaine passée après un premier test positif au coronavirus, devrait finalement être du déplacement à Auxerre. Une nouvelle batterie d'examens ont révélé que le joueur sochalien n'était en fait pas contaminé par le COVID. Il est donc dans le groupe mais avec peu de chances d'être titulaire.

"Un bon test contre un prétendant à la montée pour s'étalonner" - Omar Daf, entraîneur du FCSM

Ce match à Auxerre est attendu avec impatience par tout le groupe jaune et bleu. "La préparation c'est bien, mais il nous tarde de retrouver cette odeur de la compétition" clame le technicien sochalien "Auxerre a le même effectif que la saison passée à quelques exceptions près. On va savoir ce samedi si on est capables de lutter contre ce genre d'équipe". L'entraîneur du FCSM annonce partir avec un groupe de 20 joueurs pour ce court voyage dans l'Yonne. Chris Bédia, fraîchement débarqué de Charleroi, sera-t-il dans le bus de l'équipe ? "C'est encore l'incertitude, on attend toujours un dernier document" explique Omar Daf. Par ailleurs, le brassard de capitaine ne devrait plus être porté par Maxence Prévôt "J'ai fait mon choix, mais je préfère ne pas dévoiler l'identité du joueur. Ce sera un joueur au "coeur du jeu" (sic)" seul petit indice divulgué par le coach sochalien ...

Pour rappel, le déplacement des supporteurs sochaliens est interdit par arrêté préfectoral de l'Yonne pour raisons sécuritaires et sanitaires.

Le match AJA-FCSM est à suivre en direct et en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard.