Ligue 2 : Sochaux, solide 2ème, après sa victoire au finish contre Niort (1-0)

Que c'est beau un stade qui chante, qui danse, qui vibre ! C'est l'ambiance qui a enveloppé Bonal ce samedi soir avec la nouvelle victoire des Jaune et Bleu, exceptionnellement en orange pour soutenir la lutte contre le cancer du sein à l'occasion d'octobre rose. Un succès 1-0 contre Niort, long à venir avec le but de la délivrance signé Aldo Kalulu à la 83ème minute de jeu qui a déclenché une véritable onde de bonheur, une explosion de joie pour les 10 678 spectateurs présents, nouveau record d'affluence cette saison. Et quel plus beau cadeau pour la 100ème d'Omar Daf sur le banc du FCSM, solide 2ème au classement, à un point du leader Toulouse.

Sochaux bousculé mais efficace

On n'a pas assisté à un grand match de Sochaux, gêné aux entournures dans son expression offensive avec Do Couto et Mauricio trop imprécis. Alors que l'on se dirigeait vers un match nul, le FCSM a fait la différence sur un énième rush de Tébily, relayé par Virginius, et conclu à bout portant par Kalulu (83ème ). 9 tirs pour Sochaux et un seul cadré mais qui fait mouche. Efficacité redoutable, cette arme qui fait qu'une équipe, même malmenée, arrive à l'emporter. Dunkerque, Grenoble et maintenant Niort, il n'y a pas de hasard, Omar Daf a façonné une équipe à son image : solide, solidaire, appliquée, patiente et déterminée "On a joué une belle équipe de Niort. Il fallait être patient, on les a usés avec notre jeu de passe, et si on ne passe pas en 4-4-2 à la fin, on ne le gagne pas ce match" concède le coach sochalien après la rencontre. Les entrées de Tebily, Ambri et Virginius ont effectivement été payantes.

Une ambiance de feu à Bonal

Plus c'est long plus c'est bon, dit-on. Sochaux a donc donné du plaisir à ses supporteurs ce samedi soir. Dans un stade Bonal rempli comme jamais en Ligue 2. Pas loin de 11 mille spectateurs pour voir une équipe du FCSM, moins à l'aise que d'habitude mais qui a donc tout tenté pour gagner. Et le public de Bonal aime ça, cette envie d'aller chercher la victoire. Les joueurs sochaliens ressentent d'ailleurs cet enthousiasme "Franchement, on m'avait dit qu'avec le retour des Ultras, ça ferait du bruit, c'est le cas. Franchement, on les remercie, c'est quelque chose de grand" reconnaît le défenseur Marvin Sénaya, prêté par Strasbourg où la ferveur n'est pas un vain mot.

"Ne pas se laisser griser" - Omar Daf

Au classement, Sochaux, avec le Havre, est le grand gagnant de cette 11ème journée. Seul 2ème, à un point du leader Toulouse, accroché à Amiens, et avec trois points d'avance sur Auxerre (rejoint sur le fil chez lui par Nîmes (2-2) et Ajaccio, surpris à domicile par Quevilly (0-1)), le FCSM s'affirme comme un sérieux candidat à la montée. Mais Omar Daf tempère l'euphorie ambiante "On avance par étapes, on a un effectif limité en quantité, on va avoir des suspendus à Rodez (Weissbeck notamment). Il ne faut pas se laisser griser. On voulait mettre un gros coup de collier avant la trêve pour valider notre mois de septembre. C'est fait, mais il est encore trop tôt pour parler de montée". Certes, mais Sochaux ne peut plus se cacher. Si, pour l'instant, il ne veut pas voir plus loin, à ce rythme-là, il jouera la montée sinon rien !