Ligue 2 : Sochaux pour rester sur le podium à Amiens

Le FCSM compte rester sur le podium de la Ligue 2. Cela passe par une performance ce samedi à Amiens à l'occasion de la 5ème journée de championnat. Toujours vainqueurs en Picardie depuis plus de 25 ans, les Jaune et Bleu espèrent bien écrire un nouveau chapitre victorieux au stade de la Licorne.

Sochaux toujours en terrain conquis en Picardie ? Le FCSM n'a perdu qu'une seule fois à Amiens, et c'était en 1947 ! Depuis, les Jaune et Bleu s'y sont imposés six fois d'affilée dont lors de ses deux dernières visites au stade de la Licorne en 2016 et la saison passée (sur le même score de 1-0). Voilà pour les fans de stats mais qu'on ne s'y trompe pas, ce déplacement ce samedi soir dans l'enceinte amiénoise n'a rien d'une sinécure pour les Sochaliens. Après trois revers consécutifs, la nouvelle équipe de Philippe Hinschberger (qui a hissé Grenoble à la 4ème place la saison passée) vient enfin de se réveiller en l'emportant à Guingamp (2-0). 15èmes, les Picards sont bien déterminés à confirmer leur renouveau face au FCSM. Mais les Jaune et Bleu, 3èmes, excellent en déplacement avec deux victoires à Dijon et Caen, deux prétendus cadors de cette Ligue 2. Omar Daf mise encore sur "le répondant et la personnalité" de son groupe pour ramener un résultat positif de la Licorne ce samedi.

Le podium, pas une obsession

Histoire aussi de rester sur le podium, même si cette perspective ne met pas de pression particulière aux partenaires de Valentin Henry"Le podium, c'est anecdotique parce que nous n'avons joué que quatre matches, et même si on a battu des grosses équipes (Dijon, Caen), on sait qu'elles ne sont pas encore prêtes, nous, on en a profité, on sait gagner les matches même sans être très bons comme face à Dunkerque, donc le plus important c'est d'engranger les points, il est trop tôt pour avoir des ambitions" reconnaît le latéral droit sochalien sous le coup d'une suspension (comme Abdallah Ndour) en cas de nouvel avertissement contre Amiens.

Lopy et Kalulu très incertains

De son côté, le coach sochalien attend toujours des renforts "D'autres équipes continuent de recruter comme Dijon, Auxerre et même Amiens, nous on attend toujours, je fais avec mon groupe mais si on veut être au niveau toute la saison, il faut du matos" insiste encore l'entraîneur des Jaune et Bleu qui pourraient être privés face aux Picards de Joseph Lopy (genou) et Aldo Kalulu (dos) qui ne se sont pas entraînés hier jeudi et "restent plus que très incertains pour samedi" selon Omar Daf qui réintègre Steve Ambri dont c'est la première apparition cette saison.

"Cherki à Sochaux ? S'il faut, je vais le chercher moi-même avec ma voiture" - Omar Daf

Si le technicien sochalien se désespère d'accueillir de nouvelles recrues estivales, un ancien de ses confrères se plaît à lui donner quelques pistes. Rolland Courbis, consultant RMC, a déclaré sur les ondes "qu'un prêt de Rayan Cherki dans un club de Ligue 2 comme Sochaux serait très profitable à la pépite de l'OL." L'ex-coach de l'OM a précisé sa pensée "A mon sens, l'apprentissage pour un joueur comme Cherki, c'est un prêt dans un club de Ligue 2 où on choisit l'endroit mais aussi le coach. Par exemple, si un Cherki va travailler avec le coach de Sochaux, qui n'est pas très loin de Lyon, ça pourrait faire partie de son apprentissage. Ce serait le meilleur de Sochaux, ou l'un des trois meilleurs." Une annonce qui a fait réagir Omar Daf ce vendredi en conférence de presse "Je remercie Rolland, ça nous donne de la crédibilité par rapport à ces grands clubs, on sait que Lyon nous a fait confiance par le passé, Monaco aussi, donc si on pouvait récupérer un tel joueur, je vais le chercher moi-même avec ma voiture. C'est un gros talent du football français, on va le rajouter de suite sur notre liste comme priorité (rires), un tel talent ne pourrait que nous faire du bien" conclut le coach du FCSM. Info ou intox ? Le mercato d'été, jusqu'alors très fermé, risque de sacrément s'agiter dans son sprint final. En espérant que Sochaux y aura encore son mot à dire.

Le match Amiens-Sochaux est à vivre en direct et en intégralité dès 18h45 ce samedi avec les commentaires de Hervé Blanchard (coup d'envoi 19h).