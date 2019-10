Ligue 2 - Sochaux sur sa lancée contre Chambly ?

Sochaux, France

Sochaux va-t-il rester sur le podium de la Ligue 2 ? C'est tout l'enjeu du duel de ce vendredi 18 octobre 2019 pour le FCSM qui affronte les Picards de Chambly à l'occasion de la 11ème journée qui marque le retour de la Ligue 2 après la trêve internationale. On avait laissé les Sochaliens, impressionnants face à Clermont il y a deux semaines, et cette victoire éclatante 4-0 à Bonal. Sont-ils donc encore aussi forts pour cette reprise ? On sera fixé ce vendredi face à des Picards, 15èmes, et en pleine perdition après un bon début de saison.

Attention à l'excès de confiance

A priori, avantage aux jaune et bleu, 3èmes et invaincus depuis fin août, irrésistibles même face à Clermont en fin de match. Les Sochaliens sont depuis encensés, couverts de louanges. Beaucoup les voient déjà en Ligue 1. Hors de question pour autant de s'enflammer pour le milieu de terrain, Sofiane Daham _"Les éloges que l'on entend à gauche, à droite, on essaie de les mettre de côté_. Le coach est là, tous les jours, pour nous faire des piqûres de rappel. Faut pas s'endormir. On ne veut pas se prendre pour les autres, on sait d'où on vient et on va essayer d'en faire encore plus".

Sofiane Daham se dit confiant pour le déplacement à Chambly © Radio France - Hervé Blanchard

Omar Daf, entraîneur du FCSM "Mes dirigeants m'ont donné comme premier objectif de stabiliser l'équipe, et ensuite d'obtenir le maintien le plus vite possible. On est dans cette lignée, le maintien d'abord, "step by step", mais en ayant toujours l'ambition de viser le plus haut possible".

Chaque chose en son temps donc pour le coach sochalien. Mais une chose est sûre, le FCSM est au carrefour de ses ambitions. Et doit tout faire pour enfoncer Chambly en pleine déconfiture avec 4 défaites d'affilée et une défense percée de partout (9 buts encaissés sur les 4 derniers matches après être restée hermétique lors des 6 premières journées)

Marvin Martin se serait bien vu de retour à Sochaux

A Sochaux d'en profiter, d'assommer la nouvelle équipe de Marvin Martin. L'ex-prince de Bonal voulait revenir à Sochaux, mais le FCSM ne pouvait, selon nos informations, s'offrir ses services. Ce Sochaux-là veut prouver et se prouver, qu'il peut, même avec des moyens limités, et sans avoir besoin de ses anciennes gloires, rester dans le haut du panier.

Pour ce match au stade François Brisson de Beauvais, situé à 40 kms environ de Chambly (le promu picard est obligé d'y jouer ses matches, son stade des Marais n'étant pas homologué pour la Ligue 2), Sochaux est privé de son milieu de terrain, Younès Kaabouni, suspendu.

Chambly-FCSM, c'est à 20h ce vendredi soir. C'est à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard