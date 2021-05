Ligue 2 : Sochaux surclassé à Clermont mais officiellement 7ème

Pas d'exploit de Sochaux battu logiquement ce samedi soir à Clermont 3 buts à 1. Le FCSM a payé très cher ses erreurs défensives "On a offert les trois buts aux Clermontois" déplorait Gaëtan Weissbeck après le match. Le capitaine des Jaune et Bleu résumait assez bien l'apathie de l'arrière-garde franc-comtoise piégée dès la 8ème minute par le 21ème but de Mohamed Bayo, puis par les 12èmes buts personnels de Jodel Dossoul (35è) et Jim Allevinah (50è). L'égalisation sur pénalty de Bryan Soumaré à la demi-heure de jeu n'a entretenu l'illusion d'un résultat positif que quelques minutes. Si Clermont se rapproche d'une montée historique en Ligue 1, elle n'est pas encore actée avec la victoire des Toulousains sur Dunkerque (3-0). Sochaux sait lui qu'il finira 7ème, profitant de la défaite chez lui de Valenciennes face au Havre (5-3)

Le "petit" Tebily, gros potentiel

Les Clermontois étaient plus forts "ils méritent d'être où ils sont au classement" pour Gaëtan Weissbeck mais les Jaune et Bleu les ont bien aidés en n'étant pas à la hauteur _"Je suis déçu, on fait trop d'erreurs techniques derrière et on n'a pas assez pesé devant, les cadres de l'équipe n'ont pas tenu leur rôle"se désolait Omar Daf qui ne retenait que la très belle prestation de Hermann Tebily en attaque. Titulaire pour la première fois en pointe, le jeune formé à Lyon, a été très impressionnant de puissance, vitesse et technique en provoquant même le pénalty sochalien. "Il est l'une des rares satisfactions de notre côté, si on doit sortir un joueur du lot de ce match-là, oui c'est le petit Hemann"_ pour le coach du FCSM.

Auxerre lance les hostilités

Omar Daf qui devrait peut-être l'aligner à nouveau ce samedi à Bonal pour la der de la saison face à Auxerre. "On est officiellement 7ème, on réalise une bonne saison, mais on veut bien finir contre l'AJA" explique Gaëtan Weissbeck. Omar Daf rejoint son capitaine "On doit montrer un autre visage sur ce dernier match, j'y tiens, j'ai hâte d'y être". Visiblement, il n'est pas le seul. L'Auxerrois, Mathias Autret, a allumé la mèche en déclarant avoir "envie d'aller à Sochaux pour savoir ce qu'ils ont dans le ventre". L'AJA joue sa place en play-offs sur ce dernier rendez-vous en Franche-Comté. Voilà qui devrait, le supporteur sochalien l'espère en tous les cas, réveiller l'amour propre des Jaune et Bleu, et pimenter quelque peu le duel régional. Ce ne sera sûrement pas de trop pour éviter un clap de fin dans l'indifférence générale pour les Sochaliens.