Ligue 2 : Sochaux tenu en échec à Metz (0-0)

Pas de public, pas de but et pas de vainqueur ce samedi soir entre Metz et Sochaux. 0 à 0 entre les deux équipes sous une pluie incessante qui n'a pas facilité la tache des acteurs de cette rencontre de la 12ème journée disputée à huis clos. Triste ambiance et un résultat sans saveur pour les Jaune et Bleu qui ont souffert en début de rencontre surtout, avant de finir très fort mais sans trouver la faille.

Au final, le FCSM s'en tire plutôt bien. L'équipe d'Olivier Guégan aurait pu perdre, et aurait pu l'emporter aussi sur la fin. Ce partage des points est donc logique pour l'entraîneur sochalien.

Olivier Guégan : "On ne va pas faire la fine bouche de prendre ce point. Les conditions étaient difficiles avec un terrain rendu lourd par la pluie, on a laissé beaucoup de gomme et d'énergie. On finit plus fort avec nos entrants qui nous amènent plus d'impact (NDLR : excellente entrée notamment de Skelly Alvero), et oui avec plus de justesse technique sur un une ou deux situations, on peut faire le coup. Mais prendre 4 points sur ces 2 matchs dans la même semaine (avec la victoire contre Saint-Etienne), c'est bien, après le match contre QRM samedi à Bonal doit nous permettre de valoriser ces résultats."

De nombreuses occasions mais un vrai problème de finition de chaque côté

Retour sur le podium

Au classement, avec le match nul du Havre à Rodez (1-1) et la défaite surprise d'Amiens à Nîmes (2-0), le FCSM remonte à la 2ème place, à égalité de points avec le HAC, nouveau leader provisoire grâce à une meilleure différence de buts. Mais si Bordeaux ne perd pas lundi à Bastia en clôture de cette 12ème journée, les Jaune et Bleu reglisseront en 3ème position mais resteront donc sur le podium dans le pire des cas.

Gaétan Weissbeck, capitaine du FCSM "C'est un bon point, on est tombés sur une grosse équipe de Metz, on a eu nos moments, eux aussi, on aurait pu perdre et gagner aussi donc ce match nul est vraiment logique et un bon résultat pour nous, on a fait du mieux possible sur un terrain très difficile, on n'a pas de regrets"

