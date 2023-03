Ligue 2 : Sochaux tenu en échec par Bordeaux à Bonal

Statu quo dans la course à la montée. Sochaux et Bordeaux se sont contentés d'un match nul (1-1), ce samedi après-midi, lors d'un choc de haut de tableau qui n'a pas tenu toutes ses promesses. Dans un stade Bonal à guichet fermé, Sochaux a pourtant eu du mal à rentrer dans sa rencontre, peut-être paralysé par l'enjeu. Sans réellement concéder d'occasion, les Jaune et Bleu ont subi le jeu, et finalement encaissé l'ouverture du score, à la 30ème minute. Un but de Bakwa, sur un contre foudroyant, après une perte de balle de Valentin Henry.

Obligés de réagir, les Sochaliens ont alors montré un tout autre visage avec une frappe de Tony Mauricio, dans la surface, bien repoussée par le gardien bordelais. Puis la lumière est venue du capitaine Gaétan Weissbeck, à la 41ème minute de jeu sur un coup franc surpuissant de 30 mètres, grâce à une faute de main du portier girondin.

Sochaux dominateur après son égalisation

Après l'égalisation, Sochaux a largement dominé la rencontre, surtout après le retour des vestiaires, sans cependant se procurer ni concéder d'occasion franche. À part quelques tentatives de loin, pas grand chose à retenir de la seconde période, plutôt décevante, malgré de l'intensité, à cause d'un manque de justesse technique de la part des deux équipes. C'est finalement assez logiquement que la rencontre s'est achevée sans vainqueur.

Avec ce match nul, Sochaux reste troisième, à une longueur des Girondins mais pourrait être 4ème, en cas de victoire de Metz, lundi soir, face au leader Le Havre. Les Messins peuvent s'emparer de la deuxième place et passer devant les Sochaliens et les Bordelais. Ce sera cependant très compliqué, puisque le Havre n'a toujours pas concédé la moindre défaite depuis 24 matchs de Ligue 2.

