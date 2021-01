Ligue 2 : Sochaux tient tête à Clermont (0-0)

S'il y avait eu des spectateurs dans le stade Bonal ce vendredi soir, ils ne se seraient pas ennuyés. Ils auraient eu inévitablement froid mais le jeu pratiqué par les deux équipes les aurait sûrement un peu réchauffés. Parce que Clermontois et Sochaliens ont livré un très bon match de football, qui plus est sur un terrain difficile. Il n'y a certes pas eu de buts mais ce n'est pas faute d'avoir essayé des deux côtés. "Chaque équipe a eu sa mi-temps, nous la première, Clermont la seconde" commentait Omar Daf à la fin de cette rencontre de la 19ème journée de Ligue 2 qui voit le FCSM enchaîner un 8ème match sans défaite et conserver sa 7ème place au classement au terme de la première partie de saison.

Chacun sa mi-temps

L'entraîneur sochalien se contente de ce partage des points "logique même si on aurait dû marquer d'entrée avec l'occasion d'Ouréga, ça aurait changé la donne, mais on est restés dans notre plan de jeu jusqu'au bout. Je suis juste déçu des "entrants" (Bédia et Ambri) qui n'ont pas apporté ce qu'ils auraient dû" souligne encore le coach du FCSM qui retient quand même le résultat "ça reste un bon match, et un bon point". Analyse et sentiment partagé par son homologue clermontois, Pascal Gastien "On s'en sort bien dans le premier quart d'heure, et puis après on a commencé à reprendre le dessus, on a ensuite des grosses occasions mais sur ce terrain très difficile nos attaquants ont eu du mal à conclure, mais on ne va pas être plus royalistes que le roi, c'est un bon point".

Un 8ème match sans défaite

Sochaux ne réalise donc pas la passe de trois succès d'affilée mais l'impression générale dégagée par l'équipe ce vendredi soir est plutôt rassurante. Au point d'imposer le respect de Johan Gastien, le milieu de terrain clermontois "C'est une bonne équipe, ils ont un bon fond de jeu, honnêtement, ils ont un jeu agréable, physiquement ils tiennent la route aussi, mais je ne suis pas surpris vu la capacité des joueurs qu'ils ont, donc je pense qu'on va les voir en haut du tableau". Omar Daf devrait apprécier même si le coach des jaune et bleu attend encore plus de son équipe, et de certains joueurs en particulier, pour continuer à rester au contact du waqon de tête. A mi-saison, le FCSM est 7ème après ce 8ème match de rang sans défaite, à 6 points de Clermont, provisoirement 3ème.

Un effectif trop juste pour tenir la cadence ?

Sochaux vient de prouver qu'il pouvait largement rivaliser avec les cadors de ce championnat "mais c'est la profondeur de l'effectif qui va faire que l'on va tenir la cadence" lâche Omar Daf, toujours dans l'espoir d'une recrue offensive au mercato d'hiver. Son voeu sera peut-être exaucé d'ici fin janvier (les dirigeants du FCSM doivent acter, en accord avec l'investisseur Nenking, d'éventuels renforts dans les prochains jours) si son équipe continue d'accrocher les ténors de la Ligue 2 comme le leader Troyes et son dauphin Toulouse qui sont justement les prochains adversaires des Sochaliens.