Ligue 2 : Sochaux tombe de haut à Bastia (3-2)

Un KO dans les règles de l'art ! Sochaux a sombré ce samedi soir à Bastia, emporté par le vent et la furia de Furiani avec cette cruelle défaite 3 à 2 au bout d'un match complètement dingue de cette 29ème journée de Ligue 2. Le FCSM, mené d'entrée, était pourtant devant à la pause grâce à des buts d'Ibrahim Sissoko et Aldo Kalulu en 3 minutes top chrono à la demi-heure de jeu. Mais le rêve d'une victoire a viré au cauchemar avec le scénario inverse en fin de match et les 2 buts corses inscrits en 3 minutes également. Voilà une défaite qui fait mal, très mal même avec des Jaune et Bleu, désormais 4èmes, délogés du podium par Metz, vainqueur de Laval, et provisoirement 2ème.

Sochaux, du tout au rien

A Furiani, Sochaux s'attendait à un combat. Entre la furia du public et un vent de folie, Il a été servi. Impensable de craquer ainsi pour son défenseur Valentin Henry "On a complètement déjoué au retour des vestiaires et on l'a payé avec l'abnégation qu'ils avaient, plus que nous sûrement. Ils ont fait la différence, ils ne l'ont pas volé. Avec l'expérience qu'on a, on aurait dû faire mieux. C'est de notre faute, en menant à la mi-temps, on n'a pas le droit de perdre à l'extérieur, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes."

"On n'a pas existé en 2ème période" Olivier Guégan

Ce n'est pas Olivier Guégan qui dira le contraire. Le coach du FCSM a été cash "Déçu, frustré, tout ce que vous voulez. Ce sont des matchs qui se gagnent sur l'engagement et la détermination et là-dessus on a été battus, tout simplement. On a manqué de maturité, on n'a pas su maîtriser nos émotions, la gestion du match. On a manqué de caractère et d'intelligence quand on mène 2-1, on aurait même dû mettre le 3-1, après en 2ème, on n'a pas existé, on s'est fait secouer. Quand on met 2 buts à l'extérieur, c'est inconcevable de ne pas revenir avec des points."

Sochaux, le grand perdant

Fin de série, pas de 10ème match sans défaite. Mais plus embêtant encore, Sochaux chute (encore) contre un concurrent direct. Et voit en plus Bastia revenir à 1 point. Le FCSM chute même du podium, laisse Metz prendre la 2ème place provisoire, et pourrait même se retrouver à 4 longueurs de Bordeaux en cas de victoire des Girondins lundi à Guingamp. L'addition est corsée mais inutile de dramatiser pour Maxence Prévot "Ca fait mal mais tout va très vite dans le football, il reste 9 matchs, à nous d'oublier et de repartir de l'avant" concède le gardien des Jaune et Bleu. "J'attends une réaction d'orgueil samedi à Niort" prévient l'entraîneur sochalien. Pas d'autre choix de toute façon. Sochaux le sait. En perdant à Bastia, il s'est remis sous pression ... et n'a déjà presque plus le droit à l'erreur jusqu'à la fin de saison.

