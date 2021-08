Ligue 2 : Sochaux tombeur de Grenoble grâce au coup de maître de Weissbeck (1-0)

Les supporteurs de Sochaux ont le sourire. Et il y a de quoi ! Le FCSM leur a offert une belle victoire ce samedi soir à Bonal en disposant de Grenoble 1 à 0 à l'occasion de la 6ème journée de Ligue 2. Les quelque 7 300 spectateurs présents retiendront surtout le magnifique but inscrit sur coup franc par le capitaine sochalien, Gaëtan Weissbeck, à quelques minutes de la pause (43ème). Un but qui suffit au bonheur des Jaune et Bleu qui remontent à la 3ème place de la Ligue 2.

Un coup de maître signé Weissbeck

Do Couto aurait pu (et dû ?) ouvrir le score en début de rencontre mais, seul face au gardien, le milieu du FCSM a trop enlevé son tir, envoyant la balle bien au-dessus. Une action superbement construite par des Jaune et Bleu très à l'aise techniquement mais qui ne seront récompensés que sur un coup de pied arrêté. On joue la 43ème minute, coup franc plein axe pour Sochaux. Gaëtan Weissbeck se place et décoche une merveille de frappe par-dessus le mur grenoblois "J'avais préparé ce genre de coup franc toute la semaine, on avait placé un mur pour gêner le gardien et ça a marché" explique, humblement, le capitaine sochalien qui, avec son chef d'oeuvre, déclenche une hystérie absolue dans les tribunes de Bonal. Plus rien ne bougera en seconde période, l'équipe d'Omar Daf se contentant de gérer son avance sans trop de difficulté.

"On sent qu'il se passe quelque chose" - Gaëtan Weissbeck

Gaëtan Weissbeck (dont Philippe Hinschberger, le coach d'Amiens disait samedi dernier "qu'il était le meilleur joueur de Ligue 2") incarne en tous les cas un renouveau dans le style de jeu du FCSM. Plus technique, plus séduisant "On joue sur une pelouse (Bonal) qui nous permet de poser le ballon, ça change tout, on sent en plus qu'il se passe quelque chose cette saison dans ce groupe, on vit super bien, on a un état d'esprit irréprochable, on insiste beaucoup là-dessus, quand on voit en 2ème mi-temps comment on s'est battu pour garder le score tous ensemble, on voit qu'il se passe un truc dans cette équipe" confesse le capitaine sochalien, prudent malgré tout "on ne s'enflamme pas, il reste beaucoup de matchs, il faut continuer dans cette voie".

"Faut pas s'endormir, mais à un moment donné il faudra avoir plus de joueurs pour pouvoir prétendre à autre chose, sinon, on fera la meilleure saison possible" - Omar Daf

Sochaux joue un football qui plait à ses supporteurs. Ils étaient d'ailleurs mille de plus ce samedi soir à Bonal que contre Dunkerque. C'est déjà ça de gagné. Mais ça ne sera pas suffisant pour que ce bonheur dure toute la saison. Omar Daf attend toujours d'autres renforts d'ici mardi et la fermeture du mercato d'été "Mes dirigeants sont au courant des mes attentes, je le dis, je le répète, il nous faut des doublures, je tirerai le maximum de mon groupe actuel, mais sur la durée, il faut plus de joueurs pour prétendre à autre chose, sinon on se contentera de faire la meilleure saison possible." Avec un début de saison aussi réussi, et avec des prétentions affichées de rejouer les premiers rôles, et à terme la montée en Ligue 1, il serait bien dommage en effet que ce Sochaux-là, si séduisant, si prometteur, ne dispose pas d'un effectif digne de ses ambitions.