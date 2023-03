Ligue 2 : Sochaux toujours 3ème après son match nul à Caen (0-0)

Caennais et Sochaliens se sont livré une bataille acharnée ce lundi soir

Pas de perdant, pas de vainqueur. Sochaux et Caen se quittent sur un résultat de "normand" ce lundi soir en clôture de la 26ème journée de Ligue 2. Chaque équipe a eu sa mi-temps : la 1ère pour le FCSM avec une reprise de Gaétan Weissbeck sur le poteau en tout début de match, et surtout le duel perdu par Moussa Doumbia avec le portier caennais juste avant la pause. L'équipe d'Olivier Guégan venait de gâcher sa balle de match. Les Malherbistes ont dominé la seconde période en étant à deux doigts de marquer à plusieurs reprises, et frustrés par des arrêts de grande classe de Maxence Prévot qui a fêté son 200ème avec son club formateur. Sochaux se contente finalement de ce point en signant un 7ème match d'affilée sans défaite.

Bordeaux dans un Bonal plein à craquer

Toujours 3èmes, les Jaune et Bleu n'ont donc pas réussi à repasser devant Bordeaux. C'est tout l'enjeu du rendez-vous de samedi à Bonal, à guichets fermés, face aux Girondins dans ce qui ressemble déjà à une finale avant la lettre pour la montée.

Réaction de Gaétan Weissbeck, capitaine du FCSM :

"Ca aurait pu tourner dans les deux sens mais le résultat est logique au final. C'est bien de ne pas les avoir laissés se rapprocher de nous, on, continue de faire tourner le compteur de points. Bordeaux samedi à Bonal, c'est un match charnière de notre saison, Bonal sera plein, on a hâte d'y être, maintenant faut les actes sur le terrain, tout simplement."

