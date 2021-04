Ligue 2 : Sochaux toujours avec la foi à Nancy

Même relégué à huit points de la 5ème place après sa défaite contre le Paris FC, Sochaux ne veut pas abdiquer et compte se relancer dès ce samedi à Nancy. "On ne va rien lâcher jusqu'au bout" affirme Maxence Prévot, le gardien des jaune et bleu.

Le FC Sochaux-Montbéliard est tombé de très haut samedi dernier contre le Paris FC. Sonné, KO même après ce revers face à un concurrent direct à la 5ème place, mais pas au point de décourager, démobiliser les jaune et bleu. "Honnêtement, ça nous a mis une claque de perdre contre le Paris FC mais on est passé à autre chose, et franchement, la 5ème place, mathématiquement, elle est encore jouable, donc on ne va rien lâcher jusqu'au bout" affirme avec conviction Maxence Prévot, le gardien de but du FCSM qui aimerait bien fêter ses 24 printemps (ce vendredi 9 avril) par un succès ce samedi à Nancy à l'occasion de la 32ème journée de Ligue 2. Sochaux, 7ème, doit aussi laisser les Nancéiens, 8èmes, à distance respectable et maintenir, voire creuser, l'écart de six points avec les Lorrains.

"La 5ème place, honnêtement, je crois que je n'en ai jamais parlé. Maintenant, il faut rester ambitieux, je demande aux joueurs de continuer à être performants, à chasser les équipes de devant, et on aura à la fin le classement que l'on mérite" Omar Daf, coach du FCSM

Deux équipes en quête de rachat

Pour ce match retour à Marcel Picot, Sochaliens et Nancéiens comptent rebondir après leur échec du weekend dernier (après quatre succès d'affilée, l'ASNL a lourdement chuté à Toulouse 4-1). Pour les Lorrains, l'objectif est de l'emporter pour revenir à trois points des jaune et bleu qui, de leur côté, lorgnent toujours, si ce n'est pour l'heure la 5ème place, au mieux la 6ème place occupée par Auxerre. Et puis comme le souligne Maxence Prévot "Pour moi, ça compte de battre Nancy, je reçois beaucoup de messages d'encouragement avant chaque match, mais là encore plus. On veut rendre fiers nos supporteurs en l'emportant ce samedi."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Nancy avec son 3ème gardien

Si le FCSM pourra compter sur toutes ses forces vives, épargnées par le COVID, l'ASNL est elle rattrapée par le virus avant ce derby avec ses deux gardiens titulaires testés positifs et donc absents ce samedi (Baptiste Valette et Martin Sourzac). Du coup, c'est le jeune Hugo Constant, 21 ans, enfant du club, qui fera ses grands débuts en Ligue 2 face aux Sochaliens. Voilà une donnée du match à ne pas négliger pour les hommes d'Omar Daf, victimes de naïveté contre le Paris FC selon son coach (en ne changeant pas de système pour déjouer le pressing haut des Parisiens sur le premier but) et qui devront faire preuve de maturité, d'expérience pour prendre le meilleur sur les Nancéiens.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sochaux pour un 5ème succès de suite en déplacement ?

Après un match nul à Bonal au match aller, et une qualification en coupe de France en janvier à Picot, le FCSM espère bien rester invaincu cette saison face aux Lorrains. Et même prendre les trois points. Sochaux n'a plus battu l'ASNL chez elle en championnat depuis 2011 ! Dix ans plus tard, il est temps de réécrire l'histoire en signant une cinquième victoire d'affilée à l'extérieur qui redonnerait l'espoir, même infime, de revenir sur le TOP 5.

Nancy-Sochaux, c'est ce samedi à 20h au stade Marcel Picot, et c'est une rencontre à vivre en direct et en intégralité avec les commentaires de Hervé Blanchard dès 19h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard.