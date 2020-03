Ligue 2 - Sochaux toujours dans l'impasse après sa défaite à Clermont (2-0)

Sochaux ne s'en sort toujours pas. Battu 2-0 ce vendredi soir au Clermont Foot, le FCSM s'est fait punir en début et fin de match. Les jaune et bleu repartent bredouilles. Une fois de plus ! 14ème, l'équipe d'Omar Daf reste malgré tout à distance de la zone rouge.

Encore des regrets, encore le sentiment d'avoir laissé filer des points largement à sa portée. Le FC Sochaux-Montbéliard a plus perdu ce duel de la 28ème journée de Ligue 2, que le Clermont Foot ne l'a réellement gagné (2-0). Les Sochaliens se sont fait piéger dans leurs temps forts, en début de rencontre et dans les dernières minutes.

Le réalisme clermontois et l'impuissance sochalienne

Les Clermontois ont fait parler leur réalisme offensif, en punissant les jaune et bleu sur deux erreurs de défense. L'équipe d'Omar Daf, malgré une seconde période plus enlevée, a encore manqué d'efficacité en attaque pour espérer décrocher un résultat positif. Ce nouveau revers laisse le FCSM dans le dur, et le fait même glisser à la 14ème place. Dans son malheur, Sochaux garde quand même ses distances avec la zone rouge, et avec Niort, le 18ème, qui pointe encore à 8 longueurs.

"Pas péril en la demeure" - Thomas Deniaud, directeur sportif du FCSM

Thomas Deniaud regrette les occasions manquées au plus fort de la domination sochalienne mais reconnaît du mieux dans le jeu par rapport au match de Rodez. Le directeur sportif du FCSM se veut rassurant "Il n'y a pas péril en la demeure. On le sait, il nous manque encore 2 à 3 succès. Mais c'est vrai que face à Chambly ce vendredi à Bonal, il faut vraiment renouer avec la victoire".

"Trop d'erreurs individuelles" - Omar Daf, l'entraîneur du FCSM

Le coach sochalien déplore lui des erreurs individuelles fatales sur les deux buts encaissés. "On aurait pu repartir avec un point mais on ne le mérite pas, on leur a donné le match"

Retrouvez la réaction d'Omar Daf au micro de France Bleu Belfort-Montbéliard

Du coté des joueurs, même sentiment de gâchis avec le défenseur Christopher Rocchia. Le latéral gauche, prêté par l'OM, exprime son ras-le-bol de sortir d'un match encore une fois mal maîtrisé.

Christopher Rocchia, défenseur sochalien "On le dit tout le temps, il y avait de la place pour faire mieux, et au final on ne fait pas mieux. On a ce que l'on mérite. Nous, les joueurs, on en a marre que le coach nous protège tout le temps. C'est de notre faute cette défaite, pas la sienne"

Retrouvez la réaction de Christopher Rocchia au micro de France Bleu Belfort-Montbéliard