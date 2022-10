Ligue 2 : à huis clos, Sochaux doit rester costaud à Metz

Changement de décor et d'ambiance ! Après les 19 mille spectateurs en liesse de lundi à Bonal pour la victoire 2-1 contre Saint-Etienne, le FCSM va se sentir bien seul ce samedi au stade Saint-Symphorien de Metz pour le compte de la 12ème journée de Ligue 2. La rencontre se joue à huis clos suite aux incidents ayant émaillé la défaite des Grenats face à Guingamp en septembre dernier. Pas de public et pas de supporteurs sochaliens du coup lésés par une sanction qui les prive d'un déplacement pourtant très attendu. Dommage, vraiment dommage, mais l'équipe d'Olivier Guégan, 4ème, va tout faire pour les consoler avec une nouvelle performance qui pourrait la repropulser sur le podium (voire mieux si affinités).

Un huis clos sans effet

Pour Tony Mauricio, ce huis clos ce samedi à Metz est forcément particulier "C'est sûr que ça va changer de lundi, ça va sonner le vide, mais il va falloir s'adapter, je suis sûr que certains de mes coéquipiers ne sont même pas au courant que c'est à huis clos" ose le milieu de terrain sochalien, plutôt fataliste à l'idée de retrouver, le temps d'un match, les habitudes du Covid "On a été bien préparés au huis clos avec la crise sanitaire, donc on ne sera pas perturbés, loin de là. A nous de rester concentrés sur notre plan de jeu, de faire abstraction du contexte, de s'occuper de nous pour faire une performance à Metz" pour Olivier Guégan, pas inquiet à l'idée de jouer dans un stade sans spectateurs.

Metz pas à sa place

Le staff et les joueurs du FCSM insistent surtout sur la qualité de leur adversaire du soir "Metz n'est clairement pas à sa place (10ème). C'est une bonne équipe, avec des joueurs qui ont joué en Ligue 1, on les avait affrontés en amical cet été (défaite 1-0) et ils nous avaient posé pas mal de problèmes, donc ça va être un gros match, et j'espère qu'on va répondre présents" alerte Tony Mauricio. Le coach des Jaune et Bleu va même plus loin "On s'attend à une grosse opposition, il ne va pas falloir leur donner grand chose sous peine d'être sanctionné. C'est un adversaire qui appuie fort dans les 30 premières minutes, sur tous les matchs qu'on a observés, ils se créent beaucoup d'occasions franches au début, et après ils ont laissé du gaz, donc à nous de faire un match structuré pour exploiter des possibilités au fil de la rencontre."

Retour de Mehdi Jeannin dans le groupe, Maxime Do Couto encore absent, et Valentin Henry (blessé) remplacé par Daylan Meddah

"Il n'y a pas de place pour la fatigue" - Tony Mauricio

Enfin, autre donnée importante du match : l'état de fraîcheur. Les Messins, battus 2-0 samedi à Bordeaux, bénéficient de deux jours supplémentaires de récupération que les Sochaliens, vainqueurs lundi soir des Verts "Mais ce n'est pas une excuse, il n'y a pas de place pour la fatigue" coupe directement Tony Mauricio "On a relancé la machine contre Saint-Etienne, il faut appuyer encore plus contre Metz". Et l'entraîneur, Olivier Guégan, d'enfoncer le clou "Moi, j'aime enchaîner les matchs, jouer tous les 3 jours ça ne me dérange pas. On a vu que la coupure après Valenciennes ne nous a pas réussi, pour garder le rythme, c'est mieux de jouer très vite, donc même avec deux jours de repos en moins que Metz, ça ne doit pas nous empêcher de faire un résultat là-bas ce samedi." Tout est dit, place aux actes !

Vivez le match Metz-Sochaux en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard à partir de 18h45 ce samedi avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Saint-Symphorien (coup d'envoi à 19h00)

