Ligue 2 : Sochaux trop fort pour Nîmes (3-1) et impressionnant leader

Sochaux forte tête ! Et surtout trop fort pour Nîmes ce samedi soir, battu 3 à 1 à Bonal à l'occasion de la 9ème journée de Ligue 2. A la faveur de ce 6ème succès de suite, (record de 2003 égalé), le FCSM garde son fauteuil de leader en devançant de peu Le Havre et Bordeaux à l'affût. Plus de 11 mille spectateurs ont encore chaviré de bonheur avec le doublé de Ibrahim Sissoko et l'égalisation de Tony Mauricio après l'ouverture du score très rapide des Gardois. L'état de grâce continue donc pour l'équipe d'Olivier Guégan.

Encore un Sochaux à réaction

Mais avant de régaler son public, Sochaux le fait toujours un peu stresser avec une fois de plus un début de match raté et l'ouverture du score nîmoise par N'Guessan dès la 4ème minute de jeu. Heureusement, le FCSM ne panique jamais et sonne la révolte pour d'abord égaliser par Tony Mauricio (22è), puis prendre l'avantage par Ibrahim Sissoko à la conclusion d'une action de toute beauté emmenée notamment par l'intenable, et capitaine d'un soir en l'absence de Gaétan Weissbeck, blessé, Aldo Kalulu (34è).

Ibrahim SISSOKO, double buteur "Si aujourd'hui j'arrive à m'exprimer un peu mieux, c'est grâce à ce que je me dépense sur le terrain, et à mes coéquipiers aussi. Qui n'aimerait pas jouer dans une équipe comme ça. On fait les comptes, à la trêve, on est premier du championnat, j'arrive à marquer des buts, le stade il est chaud, tout le monde est content, pourvu que ça dure."

Sissoko, c'est costaud

Sissoko, symbole d'une armada offensive sochalienne impressionnante qui signe un doublé à la 52ème minute de jeu sur une superbe ouverture de Franck Kanouté. La messe est dite ! Sochaux est béni des dieux du football en pratiquant un jeu offensif ultra séduisant et efficace. Déjà 17 buts, meilleure attaque (et meilleure défense), Tony Mauricio et ses coéquipiers prennent leur pied "On combine bien devant, on arrive à se trouver, on marque des buts donc forcément quand on est dans une équipe comme ça, on prend du plaisir." Les supporteurs des Jaune et Bleu en prennent sûrement tout autant, si ce n'est plus !

REACTIONS :

Olivier Guégan, coach du FCSM : "On prend de l'épaisseur, on est en confiance, on installe notre jeu, on reproduit en match ce qu'on travaille à l'entraînement. Je regrette encore notre entame ratée, il faut vraiment gommer ça une bonne fois pour toutes, mais c'est un problème mental, il faut se faire violence d'entrée. Mais on sent qu'on peut marquer à chaque match, qu'il y a de la connexion entre nous, de la complicité. Je félicite mes joueurs, on a bien fini le 1er chapitre de ces 9 premiers matchs, mais les louanges on les fera à la 38ème journée, mais gagner 6 fois de suite, ce n'est pas donné à tout le monde et il va falloir continuer dans cette direction."

Maxence Prévot, gardien du FCSM : "On ne se lasse pas de ces victoires, et il ne faut pas s'en lasser, faut pas se contenter de ça. 6 de suite c'est bien mais il faut aller chercher la 7ème victoire. Forcément, être premier, c'est envoyer un signal fort, pour montrer aux autres qu'on ne lâche pas. C'est magnifique, c'est exceptionnel cette ambiance à Bonal, même si j'ai du mal à me faire entendre de mes coéquipiers pendant le match tellement c'est bruyant, mais ce n'est pas grave, c'est aussi grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui, je les encourage à continuer et on va tout faire pour les rendre fiers."