Ligue 2 : Sochaux, un fiasco à effacer contre Châteauroux

Sochaux en plein grand écart ! Une semaine après être tombé avec les honneurs à Lyon en coupe de France (5-2), dans le magnifique Groupama Stadium, le FCSM replonge dans le quotidien moins glamour de la Ligue 2 avec un match capital et piégeux au stade Bonal face à Châteauroux, lanterne rouge et quasi condamné à la relégation, ce samedi à l'occasion de la 29ème journée de championnat. Si les jaune et bleu ambitionnent toujours de rattraper le TOP 5, vaincre les Castelroussins figure inévitablement sur leur tableau de marche.

"Le match aller perdu dans les arrêts de jeu ? Les gens en ont fait tout un pataquès, pourtant ce sont des choses qui arrivent" Omar Daf

Les Sochaliens, 7èmes, en sont à un match nul et quatre succès d'affilée dont le dernier très convaincant à Niort (3-1). Pour rester dans la course à la 5ème place, occupée actuellement par le Paris FC avec cinq longueurs d'avance, les hommes d'Omar Daf ne peuvent se permettre de laisser des points en route contre les mal classés, encore plus quand il s'agit du cancre du championnat. La Berrichonne ferme la marche du classement avec 8 points de retard sur Guingamp, le 18ème et barragiste, et a donc quasiment un pied et demi en National.

"Mais c'est une bonne équipe avec de bons joueurs, même si elle est en difficulté" rétorque le coach sochalien pour prévenir tout excès de confiance, et pour éviter de parler de revanche par rapport au fiasco du match aller "les gens en ont fait tout un pataquès, ce sont des choses qui arrivent dans le football" coupe sèchement l'entraîneur du FCSM, visiblement agacé sur le sujet, et qui insiste pour "demander un environnement serein à tous les niveaux pour aller le plus loin possible" ?

Sans Ndiaye, Ambri et Lasme

Omar Daf fait-il allusion aux derniers écarts de conduite d'Adama Niane ? Ou à d'autres tensions en interne ? Reste que le technicien sénégalais ne veut pas voir plus loin que ce match face à Châteauroux "Ce sont trois points en jeu comme pour n'importe quel match" en étant obligé de composer une fois de plus avec les forfaits de Rassoul Ndiaye et Steve Ambri (genou pour les deux) pour plusieurs semaines auxquels s'ajoute celui de Bryan Lasme (genou également) qui ne reprendra l'entraînement que dans une dizaine de jours au mieux.

Châteauroux en pleine révolution de palais ?

Malgré ces défections, Sochaux est plus que favori contre la Berrichonne qui n'a remporté que quatre rencontres cette saison (dont celui contre le FCSM) et qui se plaît à Bonal (dernière défaite en 2015). Mais le club berrichon vient de faire sa révolution en passant sous pavillon d'un prince saoudien avec le retour de Michel Denisot comme président. L'ex-patron du PSG a nommé dans la foulée Marco Simone pour remplacer Benoît Cauet au poste d'entraîneur. L'ancien coach de Monaco, Tours et Laval sera sur le banc de Bonal ce samedi dans l'espoir de provoquer le fameux choc psychologique. Mais si Sochaux veut garder le moral pour sa fin de saison, il a tout intérêt à ne pas remettre le patient berrichon sur la voie de la guérison.

FCSM-Châteauroux, c'est à 20h ce samedi et c'est à vivre en direct et en intégralité avec les commentaires depuis le stade Bonal de Hervé Blanchard et de Matheus Vivian.