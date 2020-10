Ligue 2 - Sochaux, une victoire et une deuxième place avant fermeture ?

C'est la seule équipe encore invaincue en Ligue 2 et elle entend bien le rester. Sochaux, 5e après les premiers résultats de la 8e journée, affronte Amiens ce lundi soir 20h45 à Bonal. Les Picards 16èmes sont relégués de Ligue Un et n'ont gagné que deux matchs depuis le début de saison. Après le match nul 0/0 ramené de Valenciennes à l'issue d'une rencontre "électrique" samedi passé, les Sochaliens veulent rester maîtres sur leurs terres et poursuivre leur série d'invincibilité.

La tentation de la deuxième place

Les hommes d'Omar Daf le savent. Ils ont l'occasion de faire une belle opération au classement. En cas de succès ce lundi soir, ils se retrouveraient seuls à la deuxième place du classement de Ligue 2 à trois points de l'étonnant leader, le Paris FC.

" On joue tous les matchs pour les gagner et donc forcément pour aller le plus haut possible. Monter encore de niveau, ce serait une performance compte tenu des objectifs fixés par le club en début de saison", explique l'entraîneur Omar Daf.

La der en public avant le retour du huis clos ?

Le match contre Amiens se jouera à "guichets fermés". En raison du contexte sanitaire, les 5 000 billets autorisés à la vente ont été vendus. Mais le Doubs devrait basculer en zone couvre-feu dans le courant de la semaine, ce qui obligerait Sochaux à disputer ses prochains matchs à huis clos pour une durée indéterminée. Les joueurs ont donc envie de profiter, certainement une dernière fois avant longtemps, du soutien des supporteurs. " On connaît leur importance depuis deux ans et demi. Si on était amenés à rejouer à huis clos, ce serait vraiment dommage pour le spectacle. Est ce que le championnat va s'arrêter ? Est-ce qu'il ira à son terme ? On ne sait pas, d'où l'importance pour nous de rester concentrer. A la fin du championnat ou quand il s'arrêtera, on aura la place qu'on mérite", indique Omar Daf.

Les joueurs donneront le maximum. " C'est pas facile. La santé passe en premier mais ce serait bien de faire un bon résultat pour les supporteurs qui font le déplacement en cette période d'épidémie", explique l'attaquant Chris Bédia.

Covid 19 : Amiens dans l'incertitude

Les Picards ne décolleront que dans la matinée de lundi pour Sochaux. L'entraîneur Oswald Tanchot a convoqué un groupe élargi de vingt joueurs. Il attend de connaître les résultats des derniers tests covid pratiqués vendredi. Un doute subsiste car Amiens a affronté la semaine dernière Grenoble ou 19 cas positifs au coronavirus se sont depuis déclarés. A Sochaux, les feux sont au vert : aucun joueur n'a été déclaré positif lors du dernier dépistage effectué samedi.

Ambri incertain

Sochaux se présente quasiment au complet. Mais l'attaquant Steve Ambri, durement fauché lors du match électrique à Valenciennes, est incertain (genou douloureux). Il devait effectuer un dernier test ce dimanche. Dans l'attente de la décision de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel, le milieu Ousseynou Thioune, accusé d'avoir mordu le gardien valenciennois après la rencontre samedi dernier, devrait bien faire partie du groupe.

Le direct à partir de 20h30

Sochaux-Amiens, dernier match de la 8e journée de Ligue 2, est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard à partir de 20h30 ce lundi avec Hervé Blanchard et notre consultant foot Matheus Vivian. Le coup d'envoi sera donné à 20h45.

