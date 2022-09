Ligue 2 : Sochaux va tenter la passe de quatre face à Laval

C'est l'occasion de frapper fort pour le FCSM. Après trois succès consécutifs, dont le dernier, très prometteur, à Guingamp, les Sochaliens reçoivent Laval, à 20h45, dans une rencontre dont ils seront les grands favoris. Les Mayennais, tout juste promus en Ligue 2 sont sur une dynamique négative avec deux défaites et un nul lors de leurs trois dernières rencontres.

Malgré cela, le club réalise un bon début de saison, avec 7 points engrangés en six journées. En conférence de presse, Olivier Guégan a insisté sur l'importance de rester concentré face à une équipe qui n'aura rien à perdre : "Toutes les dynamiques sont faites pour être inversées. Il faudra faire preuve de beaucoup de vigilance et de beaucoup d'humilité. Ça va être un match où il faudra montrer beaucoup de maturité et de consistance."

Des propos confirmés par le défenseur Ismaël Aaneba : "En Ligue 2, chaque match est compliqué. _La saison sera longue et avec les deux montées, il ne faut pas perdre trop de temps_". Absent lors des deux dernière rencontre, le central est en pleine forme puisqu'avec lui dans la charnière centrale, Sochaux a remporté trois matchs sur quatre, en encaissant seulement deux buts. Grâce à cette belle série, le FCSM compte 10 points et occupe la sixième place, à deux unité du leader, Caen.

Une préparation un peu perturbée par la fin du mercato

Pour cette rencontre, le coach des Jaune et Bleu pourra compter sur un groupe quasi au complet, sans nouvelle blessure depuis le dernier match. Mais la préparation aura tout de même été marquée par une légère incertitude, le mercato qui se termine la veille, à 23 heures, avec 4 joueurs courtisés par d'autres clubs : Rassoul Ndiaye, Valentin Henry, Gaëtan Weissbeck et Aldo Kalulu.

Olivier Guégan s'affirmait cependant confiant : "Si tout se passe normalement, il n'y a pas de raison qu'un joueur nous quitte". Il semblait cependant pressé d'atteindre la fin du marché des transferts. "Je trouve que ça doit s'arrêter bien plus tôt. Pour moi, dès que la première journée de championnat est lancée, le mercato devrait être fini. J'ai hâte d'être à vendredi soir, 20h45."

Une profondeur d'effectif qui décroche des victoires

Au delà de la dynamique de son groupe, Olivier Guégan pourra profiter d'une belle profondeur d'effectif, utile pour enchaîner un troisième match en moins de trois semaines, mais également pour rester consistant sur quatre-vingt-dix minutes. "On a créé quelque chose, il faut le cultiver, explique-t-il. Il faut garder cette force collective parce qu'on voit que nos matchs, on a réussi à les gagner à dix-huit. Ça va être une donnée fondamentale."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette profondeur se ressent surtout dans l'entre-jeu, où lors des dernières rencontres, Kanouté s'est imposé aux côté de Weissbeck et Ndiaye. Olivier Guégan a d'ailleurs salué les performances du Sénégalais, qui malgré encore un peu de déchet, sera crucial dans la réussite du club cette saison.

Vivez le match Sochaux-Laval en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard à partir de 20h30 ce vendredi avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Bonal (coup d'envoi à 20h45).