Ligue 2 : Sochaux vainqueur à l'arraché de Pau (2-1)

Les quelque 7 mille spectateurs du stade Bonal peuvent remercier Joseph Lopy. En offrant les trois points au FCSM sur le gong, le milieu de terrain a évité une énorme désillusion à son équipe et son public. Sans bien jouer, les Jaune et Bleu remontent provisoirement sur le podium.

Les supporteurs de la TNS et les joueurs du FCSM s'offrent un clapping pour fêter ce succès sur le fil des Jaune et Bleu sur Pau (2-1)

On peut parler de victoire quasi miraculeuse du FCSM ce vendredi soir dans le froid du stade Bonal. Le but inscrit par Joseph Lopy à la 93ème minute, dans les arrêts de jeu, sur quasiment la dernière action du match, a littéralement délivré les quelque 7 mille supporteurs qui avaient bravé la pluie et les basses températures. Sochaux a poussé le suspens au bout du bout pour battre une équipe de Pau qui avait pourtant réussi à égaliser à 10 contre 11 (après l'expulsion de son défenseur Xavier Kouassi). Dans l'absolu, les Jaune et Bleu n'ont pas été convaincants dans le jeu, encore maladroits en attaque, mais pour une fois, seul le résultat compte et permet aux hommes d'Omar Daf de remonter provisoirement sur le podium.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Merci Lopy !

Sochaux a vraiment le chic pour se compliquer la vie. "On a encore vendangé trop d'occasions de but en 1ère période notamment" avouait Omar Daf après la rencontre, en pensant forcément à la frappe trop enlevée de Do Couto à la conclusion pourtant d'un très beau mouvement collectif. Tenu en échec à la pause, le FCSM est finalement tout heureux d'ouvrir le score d'une frappe déviée d'Abdallah Ndour juste au retour des vestiaires (47è). Le plus dur est fait, d'autant que Pau se retrouve à 10 après l'expulsion de son défenseur Kouassi. Eh bien non ! Les coéquipiers de Gaëtan Weissbeck trouvent le moyen de laisser les Béarnais égaliser à 20 minutes de la fin "On a arrêté de jouer" regrettait le coach sochalien "heureusement, les gars ont eu le mérite de ne pas lâcher, on a retrouvé nos valeurs et notre victoire, même si c'est dur pour le coeur, mais elle est méritée" concédait l'entraîneur des Jaune et Bleu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Sochaux de retour sur le podium

Sans bien jouer, Sochaux va, en effet, parvenir à ses fins avec le but de Joseph Lopy dans les arrêts de jeu. Presqu'inespéré, miraculeux même "Je suis monté pour mettre ma tête, le ballon ne m'arrive pas du bon côté mais ça va au fond, c'est l'essentiel. On s'est fait un peu peur, mais on prend les trois points, c'est l'essentiel" résume humblement le milieu de terrain sochalien. Rejoint par son coach "Je retiens le résultat. Bien jouer pour moi, c'est gagner, on cherche toujours à faire du spectacle, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de l'efficacité. Bien jouer, je le répète, c'est gagner !". Sur ce point, Omar Daf et son équipe ont rempli leur contrat. Dans la douleur, sans y mettre la manière, mais en gagnant au forceps, Sochaux s'est fait du bien. Au classement déjà, en remontant provisoirement sur le podium. Mais surtout moralement, en partageant ce moment de bonheur avec ses supporteurs.