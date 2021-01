Ligue 2 : Sochaux vainqueur à l'usure de Dunkerque (1-0)

Le FCSM s'est employé pour briser la glace nordiste en défense. Et sa persévérance a payé avec ce court mais précieux succès décroché ce mardi soir contre Dunkerque (1-0) dans l'ambiance quasi polaire du huis clos du stade Bonal à l'occasion de la 18ème journée de Ligue 2. Les jaune et bleu ont dû attendre l'heure de jeu pour trouver la délivrance grâce à leur capitaine Gaëtan Weissbeck. A la 63ème minute de jeu, le milieu de terrain alsacien de Sochaux, fait enfin sauter le verrou nordiste d'une frappe sèche du droit qui trompe enfin la vigilance d'Axel Maraval, l'excellent portier dunkerquois. Et malgré une fin de match difficile, les hommes d'Omar Daf ont tenu bon jusqu'au bout pour préserver ce court avantage et signer un 2ème succès d'affilée certes long à se dessiner mais mérité.

La victoire du patient sochalien

Si Sochaux a raflé la mise ce mardi contre d'accrocheurs nordistes, il le doit à son abnégation et sa patience "Quand on a vu qu'ils jouaient avec 5 défenseurs derrière, on savait que ça serait long" explique Omar Daf après la rencontre devant les micros "Il fallait donc être patient, c'est ce qu'on a fait. IL fallait user cette équipe. Sur ce genre de rencontres, ce qui a fait la différence c'est qu'on a su être efficaces parce qu'on savait qu'on n'allait pas avoir beaucoup d'opportunités". Le coach du FCSM tenait aussi à mettre en avant les progrès de son équipe "Mentalement, on progresse, parce que c'est le genre d'adversaire contre lequel on était plus en difficulté il y a encore quelques semaines."

Soumaré, Weissbeck, Pogba, le trio gagnant

Au tableau d'honneur de la prestation sochalienne, trois joueurs sortent indéniablement du lot. Bryan Soumaré a confirmé qu'il était le chef d'orchestre du jeu offensif, Gaëtan Weissbeck le "Monsieur Plus" de l'équipe, et Florentin Pogba le nettoyeur de surface en défense. Et si le FCSM a su faire la différence, il a néanmoins encore péché sur certains choix en attaque (ses deux excentrés, Lasme et Ambri, n'ont pas assez pesé, et Niane, intéressant dans le jeu, a malgré tout raté deux belles occasions de but en première période). Mais l'essentiel est là "une victoire qui fait du bien pour commencer l'année" se réjouit Maxence Prévot.

Maxence Prévot, gardien du FCSM "On ne doit plus laisser échapper de points à Bonal. A nous de rééditer ça ce vendredi contre Clermont pour boucler en beauté la première partie de saison."

Le gardien sochalien souligne également que ces trois points "nous reboostent, on voit qu'on n'est pas très loin du wagon de tête, qu'il faut tout faire pour y rester accrochés, en restant sereins et concentrés comme ce soir". Désormais 7èmes du classement, les Sochaliens sont effectivement en droit de regarder vers le haut "C'est ce genre de match qu'il faut gagner pour rester dans la première moitié de tableau" conclut Omar Daf. Les ambitions sochaliennes seront néanmoins mises à l'épreuve dès vendredi, encore à Bonal, contre Clermont, solide 4ème après sa victoire ce mardi soir contre Grenoble 3-0.