Ligue 2 : Sochaux vainqueur au forceps de Bastia (1-0)

C'est bien connu, seule la victoire est belle. Le FC Sochaux Montbéliard ne peut pas dire le contraire en sortant, très difficilement, vainqueur de son duel avec Bastia ce samedi dans le froid de Bonal. Le pénalty d'Ibrahim Sissoko en 1ère période (le 8ème but personnel de l'attaquant malien, co-meilleur réalisateur du championnat) suffit au bonheur des Jaune et Bleu qui ont terriblement souffert pour conserver cet avantage et l'emporter. Les Sochaliens peuvent même dire un grand merci à leur gardien, Maxence Prévot, auteur de plusieurs arrêts décisifs. Bref, un succès au forceps, au courage mais qui compte puisque le FCSM est 3ème après cette 15ème journée qui coïncide avec la trêve imposée par la Coupe du monde au Qatar.

ⓘ Publicité

Sissoko et Prévot impériaux

Pour une fois, la meilleure attaque du championnat n'a pas fait le spectacle à Bonal. Le FCSM s'est surtout appuyé sur le sang-froid de son buteur maison, Ibrahim Sissoko, se faisant justice sur un pénalty entièrement justifié (38ème) et sur un grand Maxence Prévot dans les cages pour sauvegarder une victoire presque flatteuse. Pas un grand Sochaux mais un succès au mental et ça compte pour l'entraîneur Olivier Guégan "On a montré d'autres valeurs, de cohésion, collectives mais qui sont importantes dans ce championnat, faut savoir les gagner ces matchs-là, et ça me plaît de les gagner comme ça. On ne va pas faire la fine bouche, on va savourer cette 8ème victoire, ils sont allés la chercher" insiste le coach sochalien.

Maxence Prévot : C'est beau de gagner "moche", il faut savoir le faire aussi, on ne peut pas gagner tous les matchs 3, ou 4 à zéro, donc ces victoires comme ça sont aussi importantes pour le groupe, pour tout le monde

loading

Une trêve pour mieux repartir

L'essentiel est là, en effet, pour déjà effacer le fiasco d'Annecy et surtout boucler cette 1ère phase avant la trêve de la Coupe du monde avec une 3ème place au classement "On est bien calés" souligne Olivier Guégan. Tony Mauricio et les Jaune et Bleu restent dans la course à la montée, mais rien n'est joué tient à rappeler le milieu de terrain "On est dans les clous, mais on n'a fait qu'un gros tiers du championnat, il faut qu'on continue à la reprise, mais on va bien se reposer pendant cette trêve parce qu'après on sait qu'on a un gros "6 mois" qui nous attend derrière, et il faudra être prêts". Prêts notamment à défier fin décembre (s'ils le sont encore) le 2ème, Bordeaux et début janvier, le leader Le Havre. Des rendez-vous capitaux si ce n'est déjà décisifs pour la montée en Ligue 1. Avant cela, Sochaux reprend la Ligue 2 le lundi 26 décembre à Bonal contre Rodez, et se déplace samedi prochain à Thaon-les-Vosges (N3, à 17h) pour le 8ème tour de la coupe de France.

loading

loading