Ligue 2 : Sochaux se relance après sa victoire sur Guingamp (1-0)

Que ce fut dur mais que c'est bon au final ! Le FC Sochaux Montbéliard a certainement remporté un match capital ce samedi soir à Bonal contre Guingamp à l'occasion de la 27ème journée de Ligue 2 (1-0). Les 7 000 spectateurs ont néanmoins dû attendre la 68ème minute pour voir Alan Virginius inscrire le but de la délivrance pour les Jaune et Bleu. Le FCSM a souffert et s'en sort même très bien tant les Bretons auraient mérité au moins d'égaliser. Mais cette fois, l'équipe d'Omar Daf a tenu bon jusqu'au bout. D'autant qu'avec les succès d'Auxerre, d'Ajaccio et du Havre, il était important, même capital de l'emporter aussi pour Sochaux, toujours 5ème, mais toujours accroché à son rêve de montée.

Kalulu trop altruiste, Mauricio intenable

On ne s'est pas ennuyé ce samedi soir à Bonal en assistant sûrement à l'un des matchs les plus ouverts de le saison, très spectaculaire même avec deux équipes très joueuses. Et des occasions de but à volonté de chaque côté. Pour Sochaux, Aldo Kalulu, par deux fois, a manqué de spontanéité face au but, Aaneba a vu sa frappe déviée au-dessus mais Guingamp, très fort techniquement avec M'Changama, ou encore Merghem ont aussi fait des misères à la défense jaune et bleue. A la pause, le score de parité semble logique même si le FCSM aurait dû se montrer plus efficace en attaque.

Ambri en dynamiteur, Virginius en finisseur

Avec un Tony Mauricio en véritable maître à jouer, Sochaux a su quand même trouvé la faille à la 68ème minute. Sur un énième contre, Steve Ambri, entré en jeu, déboulait et trouvait le poteau gauche au bout de sa course folle. Heureusement, Alan Virginius avait suivi, et faisait preuve de sang-froid en ajustant d'une frappe du droit le gardien et deux défenseurs bretons. "Je suis allé lui faire une bise au "petit" (Alan Virginius) pour le féliciter de son but" avoue Steve Ambri, heureux surtout que son équipe n'ait pas craquer cette fois "On a été costauds, on a été solidaires, et on n'a pas refait les erreurs des derniers matchs" même si les Guingampais ont fait chauffer, jusqu'au bout de 6 minutes de temps additionnel, les gants de Mehdi Jeannin, impeccable dans ses cages, et raté également au moins deux occasions quasi immanquables (Pierrot et Muyumba). Mais l'attaquant du FCSM a raison. Sochaux devait se remettre la tête à l'endroit après ses deux échecs contre Ajaccio et Paris. Dans la douleur certes, mais contrat rempli.

On a su faire le travail, j'avais demandé aux joueurs de retrouver de l'efficacité dans les deux surfaces, on l'a pas trop fait en 1ère période, on aurait pu le payer en seconde mi-temps. Je félicite les garçons parce qu'on a su faire face, on a fait appel à beaucoup de solidarité, de solidité face à une équipe très dure à jouer. Cette victoire fait du bien dans les têtes, parce qu'il y avait beaucoup de frustration après nos deux sorties. Ce n'était pas notre plus beau match, moi en tant qu'entraîneur, je n'aime pas quand c'est ouvert de la sorte, mais le plus important reste les trois points et de continuer à vivre une saison sympa - Omar DAF

Statut quo en haut (ou presque)

Surtout que ce succès contre Guingamp s'avère plus que capital. Vital même puisqu'Ajaccio est allé gagner à Niort (0-1), que Le Havre a fait de même à Quevilly (0-2) et qu'Auxerre s'est imposé à Rodez (1-3). Et même si le Paris FC a été accroché à Nîmes (1-1), le FCSM a vraiment bien fait de l'emporter ce samedi pour conforter déjà sa 5ème place, et surtout rester au contact de ses adversaires directs pour la montée en Ligue 1, qu'elle soit directe ou via les barrages. "Je ne dirais pas qu'il reste 11 finales mais 11 matchs très importants, rien n'est fini, on sait où on veut aller, il faut continuer sur cette dynamique" confie le capitaine Gaëtan Weissbeck. Aux Sochaliens désormais de passer des paroles aux actes en ne ratant pas, cette fois, ce nouveau choc au sommet samedi à Auxerre. Pour redonner l'espoir à ses formidables supporteurs.