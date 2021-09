Ligue 2 : Sochaux, vainqueur avec panache du Paris FC (2-0)

Sochaux so show ! Avec la manière, le FCSM a disposé du Paris FC ce samedi après-midi sous le soleil du stade Bonal (2-0). Les Jaune et Bleu ont séduit leurs supporteurs par un jeu plein d'allant. Que ce Sochaux-là, à nouveau 3ème, fait plaisir à voir !

Aldo Kalulu a donné le tournis à la défense parisienne et a été récompensé d'un superbe but

Le rendez-vous était pris. Le décor était en place. Sous le soleil, exactement ! Ce match contre le Paris FC, choc de cette 8ème journée de Ligue 2, Sochaux ne l'a pas raté ce samedi après-midi devant quelque 8 mille spectateurs ensoleillés et comblés. Le FCSM s'impose avec brio face aux Parisiens grâce à une entame et une fin de match parfaitement maîtrisées. A l'issue de cette 8ème journée, non seulement, les Jaune et Bleu ont effacé l'échec douloureux d'Ajaccio, mais ont, en plus, maté un adversaire direct aux premières places. L'équipe d'Omar Daf séduit de plus en plus, et continue d'affirmer, et d'afficher ses ambitions de "réaliser la meilleure saison possible" selon son entraîneur.

Mauricio enfin au niveau, Kalulu à la finition

Et si Sochaux a joué avec panache, c'est en étouffant d'entrée les Parisiens. Avec un Tony Mauricio enfin décisif, replacé dans l'axe, au soutien de Kalulu "c'était notre plan de jeu, pour enlever Gaëtan Weissbeck de ce poste où l'adversaire nous aurait attendu" explique Omar Daf. Et le plan a marché à merveille avec à la 10ème minute, un double une-deux Mauricio-Kalulu d'école, conclu d'un petit piqué par l'attaquant sochalien "ce but, il fait plaisir, j'en ai eu deux de refusé à Ajaccio, et ça faisait un moment (depuis Caen, le 7 août dernier) que je n'avais pas marquer, c'est un match complet de notre part" reconnaissait le buteur du FCSM. Qui aurait pu être passeur décisif quelques minutes plus tard, en remisant délicieusement un ballon pour un tir parfaitement placé d'Ousseynou Thioune, un but malheureusement refusé pour un .. hors-jeu de Kalulu !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Un jeu plaisant" - Omar Daf

Mais Aldo Kalulu, chouchou de Bonal, pouvait quand même sortir en fin de match sous une standing ovation "Ca fait chaud au coeur" avoue l'attaquant, déjà auteur de 12 buts avec Sochaux en 2017/2018. Le FCSM signe un 3ème succès de rang à Bonal, sans prendre de buts. Avec un jeu vraiment, vraiment séduisant pour son coach Omar Daf "Quand on voit nos 50 premières minutes, c'est plaisant. On a joué au sol et ça a marché" analysait le coach sochalien, privé de Valentin Henry (ischios) le matin même du match mais remplacé par Marvin Senaya, le latéral prêté par Strasbourg, réellement impressionnant de vitesse et de percussion pour ses débuts en jaune et bleu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sochaux fait plaisir à voir "même si on doit encore être capable de se mettre à l'abri plus tôt" admet Omar Daf, véritablement soulagé qu'à la 86ème avec le csc de Bernauer sur une frappe de Steve Ambri, une énième contre-attaque enfin convertie. Sochaux remonte sur le podium. De là à croire déjà à la montée en Ligue 1 ? Peut-être pas encore. Guingamp ce mardi en Bretagne et Auxerre vendredi prochain à Bonal seront autant de tests pour s'en faire une idée plus précise.