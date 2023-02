Ligue 2 : Sochaux vainqueur en costaud à Rodez (2-1)

Et un, et deux, et trois victoires d'affilée pour le FCSM avec certes un succès étriqué mais mérité ce vendredi soir à Rodez 2 buts à 1 grâce à des réalisations de Moussa Doumbia en début de match (11ème minute) et d'Ibrahim Sissoko sur pénalty (79ème) qui a redonné l'avantage définitif aux Jaune et Bleu. Ce n'est certainement pas le plus beau match des Sochaliens, sur un terrain et un adversaire difficiles mais au final, même sans la manière, seul le résultat compte avec donc ce carton plein de 3 succès en une semaine dont deux en déplacement, et une 2ème place au classement.

ⓘ Publicité

Pas beau mais efficace

Valentin Henry le reconnaît "Peut-être qu'on a pensé qu'en ouvrant le score très tôt on avait fait le plus dur et qu'on pouvait dérouler, sauf qu'ici ce n'est jamais le cas. On sait que ce n'est pas un des plus beaux matchs mais on a fait le taf e c'est ce qui compte."

"On dégage quelque chose" Olivier Guégan

Même analyse pour l'entraîneur Olivier Guégan "On dégage quelque chose. Les joueurs ont pris conscience de pas mal de choses. Même si on doit mener de 2 ou 3 buts à la pause, on a continué d'avancer. On a été la chercher cette victoire et elle est importante."

Effectivement, le bilan comptable est excellent avec trois victoires en une semaine. Il fallait bien une telle série pour rester 2ème confirme d'ailleurs Tony Mauricio "On a cramé des jokers avant cette semaine, et là, avec trois victoires d'affilée on repart du bon pied. Si on arrive à enchaîner contre Le Havre, je pense qu'on leur fera très mal, et le championnat sera relancé." Voilà effectivement le FCSM en position idéale pour faire tomber le leader havrais samedi prochain à Bonal. Le supporteur sochalien a déjà hâte d'y être.

loading

loading