Ligue 2 : Sochaux veut éliminer Caen de la course à la montée

Sochaux peut frapper un grand coup. Le FCSM se déplace à Caen, ce lundi soir, à 20h45, face au 5ème de Ligue 2. Un succès constituerait une excellente opération, puisque d'un côté, il permettrait aux Jaune et Bleu de reprendre la deuxième place du championnat à Bordeaux, tenu en échec face à Saint-Étienne (1-1) , mais surtout il les placerait à huit points du Stade Malherbe Caen, pour l'instant toujours en lice dans la course à la montée.

Il faudra cependant être très sérieux côté sochalien, face à des Caennais en très grande forme, auteurs de trois victoires sur leurs quatre dernières rencontres. D'autant plus que les Normands pourront compter sur le soutien de leur public : plus de 12 000 places ont déjà été vendues. Malgré ce contexte qui s'annonce très hostile, les Sochaliens se disent sereins, à l'image de leur défenseur central, Saad Agouzoul : "On ne va pas aller là-bas pour rigoler, on ne va pas y aller pour revenir les poches vides. On va y aller pour les trois points, on va faire le taf".

Des Jaune et Bleu en pleine confiance après leur carton contre Annecy

Le message est clair, les Jaune et Bleu sont sûrs de leur force, bien boostés par leur large succès, le week-end dernier, face à Annecy (5-1). Cette fois encore, Ibrahim Sissoko, suspendu, et Rassoul Ndiaye, tout juste revenu de blessure, sont absents du groupe, mais le FCSM vient de prouver qu'il pouvait bien jouer et s'imposer sans eux.

Surtout, pour l'entraîneur sochalien, Olivier Guégan, la pression est plus sur les épaules du Stade Malherbe, que sur celles de ses joueurs : "Je pense que c'est une des dernières possibilités pour Caen, de se bagarrer pour espérer des choses en fin de saison". Il est cependant conscient que cette rencontre va être très difficile et très disputée mais il a confiance dans les qualités de son équipe : "On doit être dans la continuité de ce qu'on fait. On est sur une bonne série positive, maintenant, il faut entamer une série de victoires. Il faudra forcément que chaque joueur soit à son meilleur niveau pour passer et que collectivement, on ait vraiment du contenu pour ramener des points".

Sochaux aura une motivation supplémentaire : faire oublier la défaite (1-2), au match aller, il y a un peu plus d'un mois, à Bonal. Les Jaune et Bleu avaient pourtant mené tôt dans le match, avant de se faire rejoindre sur pénalty, puis de craquer en fin de rencontre, après une relance ratée de Maxence Prévot. Olivier Guégan affirme avoir bien étudié cette rencontre et s'être appuyé dessus, car il avait vu beaucoup de positif : "On fait une très grosse première mi-temps, on doit mener 2-0 puisque Tony (Mauricio) a l'occasion de tuer le match, puis après on leur redonne des cartouches. Mais sur le match en lui-même, on avait été consistant malgré tout. On a été sanctionnés sur deux faits de jeu de notre part".

Une semaine potentiellement décisive dans la course à la montée

La semaine peut-être décisive dans la course à la Ligue 1, pour les Jaune et Bleu, puisqu'ils recevront ensuite Bordeaux, leur plus grand rival pour la montée, samedi, au stade Bonal. Le piège pourrait être de déjà se projeter sur cette affiche mais cela n'arrivera pas, selon Olivier Guégan. Ses troupes ont la tête uniquement à Caen. "On pense vraiment à Caen, et pas à Bordeaux, affirme-t-il. Il faut être centrés sur ce match et y aller avec beaucoup de détermination et d'humilité pour espérer faire mal à cette équipe qui est dans une bonne dynamique. Après, on aura le temps de se projeter sur Bordeaux."

Hasard du calendrier, les Girondins auront eu deux jours de repos de plus que les Sochaliens, avant de se déplacer à Bonal. Le FCSM a donc tout intérêt de s'imposer face à Caen, pour faire le plein de certitudes et de confiance, avant leur second choc de la semaine. Bref, la défaite est interdite pour les Jaune et Bleu, s'ils veulent assoir leur statut de favori pour la montée.

