Ligue 2 : Sochaux veut faire barrage à Auxerre

Assuré de sa 7ème place, le FCSM peut quand même empêcher Auxerre d'accéder aux barrages pour la Ligue 1. Pour les Sochaliens, et leurs supporteurs, priver l'AJA d'un bonheur à Bonal est une question d'honneur. C'est encore plus vrai après la provocation de Mathias Autret, l'attaquant ajaïste.

Voilà c'est fini ! Enfin presque. Sochaux doit encore fournir un ultime effort pour clore sa saison de Ligue 2 avec la réception d'Auxerre ce samedi à Bonal pour le compte de la 38ème et dernière journée de championnat. Le FCSM, assuré de terminer 7ème (sa meilleure place depuis sa descente en 2014), n'a fondamentalement plus rien à jouer sur ce duel contrairement à son adversaire bourguignon encore en course pour décrocher une place en play-offs. L'AJA, 6ème, doit absolument l'emporter pour espérer coiffer Grenoble ou le Paris FC pour la 5ème place. Pour les Jaune et Bleu, la motivation est toute trouvée, celle de "tout faire pour terminer avec une victoire à Bonal et finir la saison de belle manière" souligne l'entraîneur, Omar Daf. Un tel résultat priverait en même temps "l'ennemi" régional d'un billet pour le TOP 5. "Et ferait taire des gens" prévient Florentin Pogba, le défenseur sochalien.

"Je ne vais pas me caguer parce qu'il a parlé" - Florentin Pogba, défenseur du FCSM

Parce que ce duel entre Franc-Comtois et Bourguignons s'annonce plus piquant que prévu. Il faut dire que Mathias Autret, l'attaquant de l'AJA, n'y est pas allé de main morte "Sochaux, je l'ai mauvaise, à l'aller (victoire 2-0 de Sochaux), ils nous ont maltraités comme jamais, et après ils se sont, entre guillemets "cagués dessus", j'ai hâte d'aller là-bas et de voir ce qu'ils ont dans le ventre !" Auxerre a donc toujours en travers cette défaite à domicile en ouverture de la saison. Et compte le faire payer aux Jaune et Bleu ce samedi à Bonal.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais côté sochalien, on préfère ne pas remettre de l'huile sur le feu "Ça me passe au-dessus, de toutes façons, je ne suis pas quelqu'un qui se "cague" dessus, et je ne vais pas me "caguer" parce qu'il a parlé" répond Florentin Pogba. Le défenseur du FCSM donne rendez-vous à l'Icaunais et ses coéquipiers "sur le terrain, et j'espère qu'on va avoir la victoire, pour faire taire des gens, et avoir la fierté de notre équipe, du coach, et de nous-mêmes." Et empêcher l'AJA de revivre un nouveau bonheur à Bonal, onze après y avoir décroché la Ligue des Champions. Souvenir douloureux pour les amoureux des Jaune et Bleu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Répondre à ça, ce serait petit" - Omar Daf, entraîneur de Sochaux

Même indifférence pour Omar Daf "je préfère faire abstraction de cette déclaration. C'est incompréhensible de sa part parce qu'ils ont plus à perdre que nous, et pourquoi provoquer de cette manière-là. Donc, non, je préfère passer à autre chose car répondre à ça, c'est petit." Le coach du FCSM veut surtout voir son équipe "montrer son vrai visage sur ce dernier match, même s'il y aura des absents" (Lopy (blessé), Paye (incertain), Ndour et Thioune suspendus) ainsi que Steve Ambri, opéré du genou cette semaine, mais qui vient de prolonger au club jusqu'en 2023. Mehdi Jeannin sera également aligné à nouveau dans les cages"c'est une récompense de son investissement au quotidien. C'est un grand professionnel." commente Omar Daf.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le dernier match de la saison Sochaux-Auxerre est à vivre ce samedi en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard. A partir de 19h45 avec les commentaires depuis le stade Bonal de Hervé Blanchard et Matheus Vivian.