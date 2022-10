Ligue 2 : Sochaux veut rester en haut de l'affiche contre Saint-Etienne

Avec un stade Bonal pas loin d'être complet, le décor est planté ! Ce Sochaux-Saint Etienne a vraiment un parfum particulier ce lundi à 20h45 pour clore la 11ème journée de Ligue 2. Parce que les Verts restent les Verts, même 18èmes et relégables, mais aussi et parce que, cette saison, le FCSM joue clairement la montée. Après sa défaite à Valenciennes, Sochaux, 4ème, reste dans les clous mais doit forcément gagner pour remonter sur le podium, et revenir à hauteur des co-leaders Bordeaux et Amiens, avec déjà 4 points d'avance. L'ASSE ne compte elle que 8 points mais son classement ne reflète pas ses derniers résultats.

Sissoko contre Krasso

Ce duel entre Sochaux et Saint-Etienne s'annonce très ouvert entre les deux meilleures attaques du championnat, derrière Le Havre mais avec un match en plus (19 buts contre 18 au FCSM et l'ASSE), qui comptent dans leurs rangs des buteurs en forme. Le Stéphanois, Jean-Philippe Krasso, avec 7 réalisations, est en tête du classement (avec le Bordelais Maja) des buteurs mais Ibrahim Sissoko, de retour de suspension, carbure aussi pas mal avec Sochaux (4 buts). Son absence a pesé lourd dans le Nord, son retour devrait redonner du punch et de la force au jeu offensif des Jaune et Bleu "La possession va être une donnée importante du match, avoir la capacité de rester jouer haut chez l'adversaire et de créer du déséquilibre. Attention à être vigilants sur la transition. Bref, on sait qu'ils ont une belle force offensive mais il nous faut mettre tout l'attirail pour faire un grand match" prévient le coach sochalien, Olivier Guégan.

Une affiche de gala, mais surtout un match à gagner

L'entraîneur du FCSM se réjouit de voir une telle ambiance ce lundi soir à Bonal "C'est très beau de voir notre public répondre présent un lundi soir à 20h45, faire quasiment un stade comble, c'est magnifique, maintenant à nous d'être à la hauteur. Ca avance vite devant, il faut rester dans le bon wagon. On doit remettre le même contenu qu'à Valenciennes mais cette fois en étant efficaces dans les deux zones de vérité" insiste Olivier Guégan, rejoint par son milieu de terrain, Rassoul Ndiaye "Faut pas l'aborder comme une affiche de gala mais comme une affiche qu'il faut gagner, il faut leur rentrer dedans". Sochaux et son formidable public espèrent revibrer face aux Verts. Avec des attaques de feu des deux côtés, mais la pire défense du championnat pour les Stéphanois, on peut s'attendre à un match spectaculaire. Aux Jaune et Bleu d'en être les meilleurs acteurs.

Vivez le match Sochaux-Saint Etienne (coup d'envoi à 20h45) en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard à partir de 20h30 ce lundi avec les commentaires de Hervé Blanchard et de notre consultant, Stéphane Crucet.

