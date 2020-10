Ligue 2 : Sochaux veut rester en haut à Valenciennes

"Ca va être une belle bataille tactique", Steve Ambri plante d'entrée le décor de ce Valenciennes-Sochaux programmé ce samedi après-midi à 15h au stade du Hainaut pour le compte de la 7ème journée de Ligue 2. L'ex joueur de VA, transféré cet été au FCSM, sait très bien à quoi ses coéquipiers vont être confrontés face à son ancienne équipe "C'est une équipe qui défend super bien, qui ne prend pas beaucoup de buts (0 en 3 matches remportés à domicile depuis le début de saison)" et qui "sait très bien exploiter les failles de son adversaire" complète Omar Daf ce vendredi lors de la conférence de presse d'avant-match. Le coach jaune et bleu qui voit ce duel "comme une belle opportunité de voir la capacité d'adaptation et de réaction face à ce genre d'adversaire".

"Prendre des buts aussi tôt, ça ne me plaît pas"- Omar Daf

L'entraîneur sochalien attend également de son équipe qu'elle soit aussi portée vers l'avant que lors de ses derniers matches "On est sur une bonne série, on veut la faire durer le plus longtemps possible, sans être obsédé du tout par la première place éventuelle au terme de cette journée". Mais Omar Daf veut surtout "qu'on ne prenne plus de buts aussi rapidement, ça ne me plaît pas parce que je suis très exigeant, et j'accorde beaucoup d'importance à la rigueur que l'on peut mettre dans les matches".

"Mais la saison dernière..." enchaîne le coach des jaune et bleu "on nous a reprochés d'être costauds, de moins attaquer, cette année, on attaque un peu plus, et on peut nous reprocher de prendre des buts mais voilà, l'équilibre est très difficile à trouver." Et de préciser "On est plus offensifs, pour les amoureux du club, c'est plaisant à voir mais pour le coach que je suis, plus on est solides, mieux c'est, si on arrive à allier les 2, on sera très difficiles à jouer".

"Ce match va se jouer sur une petite erreur" - Steve Ambri

Omar Daf insiste, par ailleurs, sur la force de caractère de son équipe en ce début de saison. Une solidarité à laquelle adhère complètement Steve Ambri. L'ancien Valenciennois, arrivé cet été à Sochaux, s'est parfaitement fondu dans le moule jaune et bleu "C'est la même tactique que celle de Olivier Guégan à VA, ça défend beaucoup, ça ne veut pas prendre de buts, un bloc bien compact, donc ça va se jouer ce match sur la petite erreur, celui qui flanche, ça casse aussitôt" conclut celui qui a ouvert son compteur de buts avec le FCSM à Ajaccio (1-1).

La déclaration d'avant-match "Le coach veut des lions, si tu es un chat, tu ne joues pas !" Steve Ambri, attaquant de Sochaux

Omar Daf ajoute même que les matches se jouent sur 1 ou 2% de marge "A nous de les faire basculer de notre côté". Le technicien sochalien signale "4 à 5 joueurs en délicatesse" pour ce déplacement à Valenciennes où le FCSM n'a plus gagné depuis janvier 2015 (1-2). Lopy (qui a pris un coup avec le Sénégal), devait faire un ultime test ce vendredi. Idem pour Ouréga alors que Thioune sera du voyage mais sans la certitude d'être titulaire.

La rencontre Valenciennes-Sochaux est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 14h45 ce samedi avec Hervé Blanchard aux commentaires. Coup d'envoi à 15h.