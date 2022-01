Ligue 2 : à Dunkerque, Sochaux veut aller plus haut

Ne pas retomber de haut ! Sochaux a repris son envol en 2022 en signant deux succès probants contre les Normands : au Havre (0-1), un prétendant à la montée, et face à Caen, un mal classé, dans un final ahurissant à Bonal (3-2). Ces deux performances ont complètement relancé les Jaune et Bleu dans la course à la montée. S'ils ont reglissé en 3ème position en milieu de semaine après les victoires de Toulouse, nouveau leader, et d'Ajaccio, les hommes d'Omar Daf doivent surfer sur leur forme actuelle pour tenter d'aller prendre les trois points en déplacement à Dunkerque ce samedi à l'occasion de la 22ème journée de Ligue 2. Le FCSM, 3ème, y retrouve un adversaire, avant-dernier, mais qui compte sur sa recrue hivernale, Adama Niane, prêté par Sochaux, pour redécoller en 2022. Tout sauf une partie de plaisir pour les Sochaliens qui vont tout faire pour ne pas perdre le Nord.

Garder les pieds sur terre

C'est le paradoxe de ce match pour Sochaux. Sa folle victoire contre Caen à Bonal a fait vibrer ses supporteurs comme jamais cette saison. Et a prouvé la force de caractère hors norme de cette équipe. Forcément, pour Rassoul Ndiaye et ses coéquipiers, le moral est au beau fixe "On a un gros mental, beaucoup de ressources et forcément c'est bon pour la confiance" reconnaît le milieu sochalien. Mais gare à l'euphorie généralisée. Cette Ligue 2 est impitoyable et ne permet pas le moindre relâchement surtout contre des équipes du bas de classement. Méfiance de mise donc pour Rassoul Ndiaye "Par expérience, on sait que ce sont les matchs les plus compliqués, ils jouent leur survie, et vont se donner à fond, à nous de rester à notre niveau" poursuit le Sochalien, rejoint par Omar Daf "On a toujours les pieds sur terre, on essaie de tout mettre en oeuvre pour limiter les relâchements, les incertitudes, de toutes façons, ce n'est pas négociable. Il faut continuer à en faire plus, pour rester là où nous sommes". Pour ce déplacement dans le Nord, l'entraîneur franc-comtois peut compter sur un effectif en grande partie épargné par les cas de Covid et reconduit quasiment le même groupe que face à Caen.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Erding de retour à Sochaux ?

Sur le renfort éventuel de Mevlüt Erding au mercato d'hiver "Il s'entraîne avec nous cette semaine. Il est sans contrat depuis son départ de Turquie. Demandez-lui s'il est intéressé pour signer chez nous (l'ex-attaquant du FCSM (2005-2009) a confié au journal L'Equipe qu'il "aimerait bien rejouer en France et pourquoi pas à Sochaux"). On ne s'interdit rien, il ne faut jamais dire non mais pour l'heure, je me concentre sur le match de Dunkerque" Omar DAF

Du côté des dirigeants, on précise "être ouvert à toute possibilité" pour Samuel Laurent, le directeur général du FCSM "On continue de regarder pour trouver un attaquant, Erding a un vrai passé au club, c'est à Omar de décider de toutes façons. On va dire que c'est une période d'observation" explique le patron sochalien.

Niane dans le camp adverse

En attendant de savoir si Erding rejouera au FCSM, Sochaux affronte une équipe nordiste très mal en point. Dunkerque n'a plus joué depuis fin décembre, privée des deux premiers matchs du mois de janvier pour cause de COVID. Elle reste en plus sur cinq défaites de rang, n'a marqué qu'un seul but sur ses six dernières rencontres, et compte déjà 5 points de retard sur le barragiste, Amiens (avec certes deux matchs en retard). Autant dire que battre Sochaux est plus que vital pour les Dunkerquois qui misent beaucoup sur leur renfort hivernal. Adama Niane vient d'être prêté par le FCSM, où il ne jouait quasiment plus, jusqu'à la fin de saison. L'attaquant malien a, selon Samuel Laurent, le directeur exécutif sochalien, refusé de ne pas jouer contre Sochaux ce samedi. Un choix qu'Omar Daf n'a pas souhaité commenté outre mesure "Généralement quand on prête un joueur, il y a toujours quelque chose qui est mis en place, mais là je ne sais pas ce qui s'est décidé entre dirigeants, nous, on va se concentrer sur le match". De son côté, Niane ne se dit pas "revanchard" contre Sochaux, mais nul doute qu'il aura à coeur de prouver qu'il n'a rien perdu de ses talents de buteur. A ses ex-coéquipiers de le priver de ce plaisir et de repartir du Nord en étant toujours dans les Hauts du classement !

Vivez le match Dunkerque-Sochaux en direct et en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires sur place de Hervé Blanchard (coup d'envoi à 19h).