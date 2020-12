Ligue 2 : Sochaux veut son cadeau à Caen

Le FC Sochaux-Montbéliard est en Normandie ce mardi pour le compte de la 17ème journée de Ligue 2. C'est son dernier match de l'année avec un défi de taille : prendre des points sur le terrain du SM Caen, l'un des gros bras de ce championnat, candidat déclaré à la montée en Ligue 1. Après Grenoble vendredi à Bonal (1-1), le FCSM s'attaque à une autre formation du haut de tableau (7ème). Les jaune et bleu, 10èmes, ont montré de la solidarité pour accrocher les Isérois et devront afficher le même état d'esprit pour espérer faire un résultat face aux Caennais de Pascal Dupraz.

Mais si Sochaux peine à domicile (1 seul succès (Le Havre) sur ses 5 derniers matches), il est, en revanche, toujours aussi solide en déplacement (un seul revers à Châteauroux) avec 6 matches nuls grâce à sa défense, la meilleure en déplacement (3 buts encaissés) mais malheureusement la pire attaque (4 buts inscrits seulement). Les Normands sont, eux, invaincus sur leur pelouse de D'Ornano (4 victoires et 4 nuls) et viennent de mettre un terme à une série de 4 rencontres sans victoire en l'emportant 3 à 2 à Dunkerque.

Gaëtan Weissbeck, capitaine du FCSM "On est frustrés des défaites contre Niort et Châteauroux où on aurait dû prendre 6 points. On ne veut pas finir l'année par une déception, donc même si on sait que ce sera dur à Caen, on y va avec la même solidarité et même plus affichée face à Grenoble pour y faire un résultat".