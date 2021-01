Ligue 2 : Sochaux à Rodez, le calme après la tempête ?

Une défaite rageante à Bonal contre Toulouse, le directeur sportif et le numéro 2 du club sur le départ, Sochaux se déplace à Rodez, ce samedi, pour déjà tenter de se relancer sportivement et ramener ainsi un semblant de calme au terme d'une semaine des plus agitées.

Plus que jamais, la vérité du terrain porte bien son nom ce samedi pour le FC Sochaux-Montbéliard en déplacement à Rodez pour le compte de la 22ème journée de Ligue 2. Le FCSM, secoué en interne par le futur licenciement surprise de son directeur sportif, Thomas Deniaud, suivi le lendemain de l'annonce du départ de son directeur général exécutif adjoint, Emmanuel Desplats, pour Dijon (deux informations révélées par France Bleu Belfort Montbéliard), va en effet tenter de sortir de cette zone de turbulences en ramenant un résultat positif de l'Aveyron. Mais compte tenu du contexte actuel, défier le promu ruthénois ne s'annonce pas des plus aisés. Omar Daf et son équipe vont pourtant devoir en faire abstraction.

"Les joueurs sont touchés et se posent des questions, c'est normal" - Omar Daf

"J'ai été très surpris par ces deux départs, je souhaite le meilleur à Thomas et Manu pour leurs futures fonctions mais je ne vais pas commenter les décisions de la direction parce que ce n'est pas à moi de le faire" a d'emblée affirmé l'entraîneur du FCSM lors du point presse d'avant match ce vendredi à Bonal "Maintenant, ce qu'il faut savoir c'est que les mouvements de ces derniers jours ont énormément affecté les joueurs, parce qu'ils se posent beaucoup de questions, et c'est normal. Moi, mon travail, c'est de préserver le groupe professionnel, de rester concentré et mobilisé sur le terrain mais la réalité aujourd'hui c'est que le groupe est touché".

Omar Daf - C'est très dur de construire, et détruire, ça peut aller très, très vite donc je reste vigilant par rapport à ça, à mobiliser les joueurs en fin de contrat, ceux qui nous ont rejoints pour le projet, faire en sorte que tout le monde reste professionnel, même si ça ne sera pas évident, mais mon travail porte là-dessus. Malgré le contexte, nous avons besoin de sérénité.

Daf prolongé ?

L'entraîneur sochalien avoue qu'il se pose également des questions face à de tels bouleversements dans l'organigramme du club. En fin de contrat en juin, Omar Daf n'en paraît pas pour autant pertubé quant à une éventuelle prolongation en jaune et bleu "Moi, je suis très serein, j'aime ce que je fais, l'équipe progresse et ça me plaît. Je ferai mon travail jusqu'au bout et après adviendra ce qu'il adviendra. Ce qui est de mon avenir, je suis tranquille par rapport à ça, je n'ai pas eu d'entretien en interne, je n'ai pas eu de discussion avec mes dirigeants là-dessus mais je me répète, je suis très tranquille par rapport à ça".

Sans Lopy, ni Pogba, mais avec Virginius

Du côté des joueurs, on tente également de dédramatiser devant les médias "Sincèrement, on en a touché deux, trois mots entre nous, mais le coach nous a dit de nous concentrer que sur le sportif, on aura des réponses plus tard" concède Bryan Soumaré, le milieu de terrain sochalien qui sera du voyage à Rodez ce samedi, contrairement à Joseph Lopy, suspendu, et Florentin Pogba, touché aux ischio-jambiers face à Toulouse. On note le retour de Alan Virginius dans un groupe de 20 joueurs. Le jeune attaquant, absent depuis le début du mois de décembre, réintègre l'effectif mais sans aucune garantie de figurer sur la feuille de match.

Les jaune et bleu, 8èmes, viennent de rivaliser avec les trois premiers du classement (Clermont, Troyes et Toulouse) mais en ne glanant qu'un seul petit point au final (match nul contre Clermont). L'équipe d'Omar Daf espère effacer cette frustration en repartant du bon pied face au promu ruthénois mais le duel s'annonce difficile, les Aveyronnais sont remontés à la 16ème place à la faveur d'une série en cours de 7 matches sans défaite, et surtout de deux succès d'affilée dont le dernier à Caen (1-2).

