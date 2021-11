Ligue 2 : Sochaux veut tenir le choc à Toulouse

Meilleure attaque contre meilleure défense. Le décor de ce Toulouse-Sochaux, choc de la 16ème journée de Ligue 2 ce samedi après-midi à 15h au stadium, est déjà planté. Le Téfécé et ses 32 buts inscrits (même s'il reste sur deux matchs sans marquer) mais va se frotter à la plus hermétique des formations du championnat : le FCSM et ses 8 buts encaissés uniquement. Qui va remporter ce duel entre prétendants à la montée ? L'enjeu est tout trouvé entre deux équipes qui trustent le haut du panier, mais sont en perte de vitesse depuis quelque temps. Les hommes d'Omar Daf, 4èmes mais à deux points seulement de Toulouse, espèrent se relancer en réussissant un coup sur les bords de la Garonne.

Trois joueurs majeurs très incertains selon Omar Daf

Malheureusement, pour ce choc contre le leader, Omar Daf ne devrait pas pouvoir aligner son équipe type "Trois joueurs majeurs sont très incertains" a confié ce vendredi le coach sochalien en conférence de presse d'avant-match "Ce n'est pas l'idéal, il pourrait y avoir des absents importants, c'est dommageable mais je ne doute pas que ceux qui vont prendre le relais feront le job" a tenté de rassurer l'entraîneur des Jaune et Bleu. Le technicien sochalien a toute de même hâte d'en découdre avec le leader ce samedi "On a tout à gagner face à une équipe construite, armée et qui a tout ce qu'il faut pour monter, ils ne sont pas leaders par hasard depuis la 5ème journée. Ca va être une opposition de style, mais notre solidité défensive nous permet d'être là, on sait qu'ils ont la meilleure attaque, mais on a travaillé depuis deux semaines pour remédier à nos soucis d'efficacité offensive. A nous d'être confiants, libérés pour aller faire le gros match là-bas".

"Tout est réuni pour faire un beau spectacle, mais pour nous, le spectacle, c'est gagner !" - Omar Daf

Avec deux matchs nuls et une défaite rageante à Bonal contre Nîmes, les coéquipiers de Gaëtan Weissbeck sont déterminés à montrer leur meilleur visage face à Toulouse. Tenir en respect le cador de la Ligue 2 reboosterait le moral des troupes sochaliennes et ceux de leurs supporteurs. Au niveau comptable, un résultat positif replacerait certainement les Sochaliens sur le podium, et atténuerait la perte de tous ces points contre des mal classés. Et le coup est jouable puisque Sochaux est très performant en déplacement avec un seul échec (Ajaccio) et déjà quatre succès (Dijon, Caen, Guingamp et Rodez)

Défense de fer et attaque de feu seront forcément exigées contre un adversaire, visiblement prêt à ferrailler !

"Toute cette ambiance autour du match, cette effervescence du côté de Toulouse, ne doit pas nous empêcher d'être concentrés sur notre objectif, celui de tout faire pour l'emporter" - Maxence Prévot, gardien du FCSM

Si le TFC présente cette confrontation avec Sochaux comme une véritable bataille, et un tournant dans la course à l'accession en Ligue 1, les Haut-Garonnais ont quelque peu perdu de leur superbe depuis leur festival contre Auxerre en enchaînant trois matchs nuls (Paris FC, Guingamp, Quevilly), sans oublier une qualification poussive en coupe de France à Libourne (N3) acquise aux tirs au but grâce à trois arrêts de leur gardien Petersson. Les hommes de Philippe Montanier, partis en boulet de canon en début de saison, 8 victoires et deux nuls avant leur seule défaite (à domicile contre Caen (2-3)), marquent depuis le pas "On a besoin de retrouver la victoire, parce que si on veut maintenir la distance avec nos concurrents, ils faut gagner" affirme Philippe Montanier. Le coach toulousain qui, comme tous ses homologues, encense le jeu sochalien "Sochaux, c'est une des meilleures équipes de ce championnat, une des plus complètes. C'est un bon challenge pour nous".

Toulouse-Sochaux, c'est ce samedi à 15h, et c'est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires sur place de Hervé Blanchard.