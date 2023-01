Ligue 2 : Sochaux veut tenir le choc au Havre

"Montrer qu'on n'est pas touchés." Aldo Kalulu et les Sochaliens sont prêts à relever le défi de la 18ème journée de Ligue 2 ce mardi avec l'ambition de tenir tête au Havre sur son terrain. Les Jaune et Bleu, 3èmes, comptent se reprendre après leur échec à Bordeaux en fin d'année. Même si le HAC est un leader impressionnant, l'équipe d'Olivier Guégan, privé de son capitaine, Gaétan Weissbeck, blessé, entend bien "frapper un grand coup" dixit l'entraîneur sochalien.

ⓘ Publicité

Plus de peur que de mal pour Weissbeck, Sissoko dans le groupe

Sa sortie samedi matin de la séance d'entraînement avait fait craindre le pire. Finalement, Gaétan Weissbeck est certes blessé au genou et forfait au Havre, mais sans plus de dommages "On a eu peur parce qu'il a eu un gros impact sur son genou, il s'est tordu tout seul son genou, mais après les examens, il n'y a rien de grave donc c'est très, très positif. Je préfère me passer de notre capitaine sur ce match au Havre mais l'avoir sur les vingt autres qui arrivent, que de l'avoir perdu pour le reste de la saison donc c'est un moindre mal." Concernant Ibrahim Sissoko, sorti "sur une gêne derrière la cuisse à Bordeaux", il est apte à jouer au Havre et figure dans le groupe de 19 joueurs.

Être plus sérieux qu'à Bordeaux

Pour Aldo Kalulu, le FCSM doit rectifier le tir au stade Océane "Il va falloir qu'on soit bien plus sérieux qu'à Bordeaux, qu'on se remette dedans, qu'on montre à nos supporteurs qu'on est toujours vivants. C'est un gros match, mais c'est excitant à jouer, on y va avec humilité et respect de l'adversaire qui est très fort mais on y va pour taper le leader tout simplement." L'ex-Lyonnais ne fait pas de ce duel un rendez-vous décisif mais ne minimise pas non plus son enjeu "C'est un gros match, qui a son importance, après on n'a pas fini la phase aller, mais c'est vrai que ce sont des points non négligeables qui sont en jeu."

Dépasser la barre des 35 points

De son côté, Olivier Guégan attend surtout de voir comment son équipe va rivaliser "avec une équipe en grande confiance, très solide en défense, (6 buts encaissés en 17 matchs, invaincue depuis 15 journées) et qui a marqué 44% de ses buts sur coups de pied arrêté. Il faudra que l'on soit efficace dans nos temps forts, notamment en attaque. Il faut blesser l'adversaire et le "tuer"" poursuit le coach des Jaune et Bleu qui dit avoir son 11 de départ en tête et celui qui finira la rencontre. Pour signer un 3ème succès d'affilée au Havre, et aborder ainsi la venue de Caen samedi à Bonal en position de dépasser "la barre des 35 points" au terme de la phase aller comme le souhaite Olivier Guégan.

Un responsable du recrutement proche de Sochaux

Enfin, le FCSM s'apprête à se renforcer en interne. Comme révélée par nos confrères de l'Est Républicain, plus tôt dans l'après-midi, la piste menant à Julien Cordonnier comme responsable du recrutement prend de l'épaisseur. Selon nos informations, l'ex-défenseur d'Orléans, Clermont et Châteauroux, et actuel directeur sportif de la Berri (National) est bel et bien en passe de rejoindre le club sochalien.

Vivez le match Le Havre-Sochaux en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 20h30 ce mardi avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Océane (coup d'envoi à 20h45).

loading

loading

loading