Ligue 2 : Sochaux veut atteindre le 7ème ciel à Valenciennes

Reprendre ses bonnes habitudes. Pour la reprise de la Ligue 2, ce samedi, Sochaux compte bien poursuivre sa série de victoires en championnat à Valenciennes à l'occasion de la 10ème journée. Les hommes d'Olivier Guégan visent une 7ème victoire consécutive qui les maintiendrait en haut du panier. Pour ce déplacement, Sochaux sera privé de son attaquant Ibrahim Sissoko, suspendu, mais récupère son capitaine, Gaétan Weissbeck, remis de sa blessure au mollet. Le FCSM a un statut de leader à assumer.

Sissoko absent, Weissbeck de retour

Et ce sera sans Ibrahim Sissoko, suspendu "C'est dommage parce qu'il est en forme, il monte en puissance, mais il sera frais pour le prochain match (contre Saint-Etienne à Bonal), mais la force d'un collectif, c'est de faire ce qu'il faut, on a largement les moyens de combler son manque sur le match à Valenciennes" souligne Olivier Guégan ce vendredi lors du point presse d'avant-match. D'autant que l'entraîneur sochalien récupère Gaétan Weissbeck "On a récupéré nos internationaux au compte-gouttes mais tout le monde est sur le pont" sauf Medhi Jeannin, le gardien remplaçant est forfait après une blessure à la cheville cette semaine à l'entraînement.

Lopy en attente, Kaabouni pas dans les plans

Quant à Joseph Lopy qui a repris l'entraînement collectif "Il est encore trop juste pour être dans le groupe", et pour Younès Kaabouni, réintégré à l'effectif professionnel après un été à l'écart "C'est un bon joueur, mais je ne compte pas sur lui dans ma rotation. Il faut qu'il trouve du temps de jeu ailleurs, mais c'est un professionnel sous contrat donc il s'entraîne avec les pros" précise le technicien du FCSM qui veut surtout voir son équipe continuer "de se comporter en patron, on n'est pas leader par hasard, on doit rester humbles mais continuer à ne pas se contenter de ce qu'on a fait" avance le coach du FCSM pour qui "VA (7ème) est sur une bonne dynamique mais dans leur contenu, ils ont affiché des manques, je connais bien l'entraîneur (Nicolas Rabuel, ex-adjoint de Guégan à Valenciennes) et certains joueurs que j'ai eus, à nous de faire ce qu'on sait faire" insiste le coach des Jaune et Bleu.

Ndour en porte-bonheur

Et puis, Sochaux a sa bonne étoile, son porte-bonheur même en la personne d'Abdallah Ndour. Depuis que le défenseur sénégalais estrtitulaire, le FCSM est invaincu et a signé cette série de 6 succès de rang "Porte-bonheur ? Ah, ah, on peut dire ça, j'ai fait 6 matchs, on a gagné 6 matchs, je suis arrivé au bon moment, je me sens bien, j'espère que ça va continuer". Sochaux sait surtout qu'il va devoir être, encore et toujours, à son meilleur niveau à Valenciennes. Il a habitué ses supporteurs à l'excellence, avec une 7ème victoire d'affilée, il espère bien les emmener au 7ème ciel.

Vivez le match Valenciennes-Sochaux en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard à partir de 18h45 ce samedi avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade du Hainaut (coup d'envoi à 19h00)