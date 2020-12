Ligue 2 : Sochaux veut enchaîner face à Nancy

Après sa victoire contre Le Havre et son point décroché chez le leader parisien, Sochaux veut finir la semaine en beauté ce samedi à Bonal contre Nancy. Pour confirmer son redressement et remonter au classement, et parce que pour ses supporteurs, battre le voisin lorrain est juste une priorité.

"C'est dommage de jouer un tel match sans nos supporteurs, mais on donnera le maximum pour leur faire plaisir". Omar Daf sait très bien qu'un duel face à Nancy n'est jamais anodin. Le prétendu derby du Grand Est est, chaque saison, un rendez-vous à part pour les fans des deux camps. Ce n'est pas le grand amour entre Sochaliens et Nancéiens et il est vital pour chacun de ressortir vainqueur de l'affrontement. C'est encore le cas ce samedi pour la 14ème journée de Ligue 2 qui propose l'affiche au stade Bonal à 19h. Mais crise sanitaire oblige, c'est encore à huis clos, d'où le commentaire du coach du FCSM relayé par Maxence Prévot, le gardien de but "On sait que ça compte pour nos supporteurs, ils attendent une victoire contre Nancy donc on va tout faire pour leur donner". Sochaux entend poursuivre sur sa lancée mais se méfie de la réaction des Nancéiens, 18èmes et relégables après leur 4ème défaite d'affilée mardi à domicile face à Toulouse (1-3).

Raccrocher le wagon de tête

Battre l'ASNL a aussi un intérêt comptable pour les jaune et bleu. 9èmes, ils doivent bonifier leurs deux premiers résultats de la semaine : le carton face au Havre (4-0) et le match nul ramené du Paris FC (0-0) ce mardi. Le FCSM semble s'être remis sur de bons rails, mais il lui faut un succès face à Nancy pour raccrocher le wagon de tête. Les confrontations directes de cette 14ème journée pourraient même lui être profitables, puisque plusieurs chocs de prétendants à la montée sont au programme ! Troyes (3) - Paris FC (1), Caen (6) - Grenoble (2), ou encore Auxerre (5) - Niort (8).

Maxence Prévot, gardien de but du FCSM "Il va falloir mettre un coup de collier pour bien finir cette semaine et bonifier nos deux premiers résultats. On sait que Nancy va tout faire pour inverser sa mauvaise dynamique chez nous. Mais ce sera à nous d'être irréprochables, et si possible de refaire le même match que face au Havre".

"Continuons sur ce qu'on fait de bien" - Omar Daf

L'entraîneur du FCSM et son staff ont axé cette semaine à trois matches sur la récupération "On a fait des séances de cryothérapie après les matches du Havre et du Paris FC, c'était un besoin urgent, nécessaire. On verra les bienfaits plus tard, mais c'est important de le faire". Omar Daf se dit également satisfait des joueurs de retour de blessure comme Younès Kaabouni "C'est bien qu'ils enchaînent les matches pour leur permettre de gagner en rythme". Le technicien sénégalais se réjouit de l'apport de son milieu de terrain qui assure une maîtrise technique au jeu de son équipe.

Plus généralement, Omar Daf attend que son équipe ne relâche pas ses effort "Continuons ce qu'on fait de bien. Ca fait deux matches que l'on ne prend pas de buts (avec un excellent Christophe Diédhiou fait-on remarquer au coach sochalien qui confirme ce constat), on est la 4ème attaque du championnat (18 buts pour), contrairement à la saison dernière, on a la volonté d'attaquer plus. L'équipe retrouve des forces, mais attention, après s'être remis en selle, il peut y avoir une décompression, et ça, on y fait très attention. Il en est hors de question" insiste le coach sochalien "On a tout de suite remis le groupe face à nos objectifs, c'est-à-dire engranger les points". Et le faire face à Nancy , même dans un stade Bonal vide, serait un bonheur sans égal pour ses supporteurs !

Comme celui qu'ils ont vécu en août 2019 👇👇

Omar Daf n'a pas à déplorer de joueurs positifs au COVID pour ce match face à Nancy et peut même récupérer Sofiane Daham et Mehdi Jeannin, les deux "faux" positifs absents contre Le Havre et à Paris.

FCSL-ASNL, c'est une rencontre à vivre en direct et en intégralité dès 18h45 ce samedi sur France Bleu Belfort Montbéliard avec Hervé Blanchard et notre consultant, Matheus Vivian, au micro.