Pas de première victoire de l'année 2018 pour les footballeurs de l'AS Nancy Lorraine. Face à Niort, les Nancéiens ont concédé le nul 0-0 à l'extérieur à l'occasion de la 20e journée de Ligue 2. Un point qui permet à Nancy d'avancer un peu mais qui montre bien les difficultés offensives de l'équipe à l'extérieur. L'ASNL ne s'est procuré qu'une frappe cadrée en 90 minutes grâce à Hadji en toute fin de match. Trop peu pour espérer l'emporter. A noter la solidité défensive retrouvée de l'AS Nancy Lorraine : Nancy n'avait plus gardé sa cage inviolée en championnat depuis le 23 septembre à Lorient (0-0). Un bon bilan grâce notamment à la première sous les couleurs nancéiennes d'Adam Lang (19 ballons gagnés, premier nancéien dans cette catégorie).

Au classement, l'ASNL reste 16e mais avec désormais 6 points d'avance sur Quevilly, premier relégable, vainqueur à Sochaux 1-0.

Vincent Hognon, l'entraîneur nancéien retient un bon point :

Tous les points comptent, nettement à l'extérieur. C'est un match qu'on doit emporter. Malheureusement, on a d'excellentes situations qui ont débouché sur trop peu de choses. On manque de percussion, d'agressivité pour marquer des buts [...] Ca faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un match sans prendre de but."