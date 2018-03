De cette soirée du 9 mars 2018, on retiendra la victoire acquise dans la douleur de l'AS Nancy Lorraine mais aussi peut-être un climat pesant autour et à l'intérieur du stade.

Cela a commencé avec des jets de projectiles sur le car de l'AS Nancy Lorraine avant son arrivée à Picot comme le raconte l'entraîneur Patrick Gabriel :

Ils ont fait un barrage, ils ont envoyé des oeufs, de la farine, taggué le bus, jeté plein de trucs. Ca ne rassure pas, il n'y avait pas de pierres mais ça ne rassure pas."

Au début du match, le président Jacques Rousselot est descendu au bord du terrain pour exiger le retrait d'une banderole portant l'inscription "vous êtes infames" dans le Kop Piantoni. En vain. En deuxième mi-temps, un message a été retiré par les stadiers, s'en est suivi un petit mouvement de foule.

Stress et pression sur la pelouse

Sur le terrain, le stress et la pression ont longtemps pris le pas sur le jeu. Comme un symbole, c'est Antony Koura, maudit depuis près d'un an et demi qui a marqué, un but qui peut tout changer pour le défenseur Alaeddine Yahia :

C'est vrai qu'il en a eu des occasions sur les derniers matchs. Après, il a marqué la plus difficile. C'est un garçon contre qui j'ai joué. Quand il était à Nîmes, c'était un feu follet, un diablotin, après il a perdu cette confiance. C'est pas le seul, la confiance ça fait énormément chez un joueur. J'ai joué avec des joueurs qui en trois mois ont été transfigurés, de moyens, ils sont passés à extraordinaires. Il y a beaucoup de joueurs qui ont perdu la confiance, il faut qu'ils la retrouvent sur les derniers matchs."

L'AS Nancy Lorraine a gagné trois points et un peu de tranquillité, à bien négocier. Après sa dernière victoire, Nancy avait enchaîné quatre défaites.