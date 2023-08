Ligue 2 – Sous une chaleur de plomb, le FC Annecy fait le show et décroche sa première victoire de la saison

C’était la soirée des retrouvailles ! Tout d’abord, celles entre les supporters des Reds et leur équipe. Privé de stade lors de la première journée (huis-clos lors de la défaite face à Guingamp), le public annécien chauffé à blanc par la canicule a savouré son retour au Parc des sports. Et ce dix-neuf août restera également synonyme de retrouvailles du FC Annecy avec la victoire. Après une défaite (1-4 face à Guingamp) et un nul (0-0 à Angers), les joueurs de Laurent Guyot ont dominé, ce samedi soir, le promu Dunkerque. Ils se sont imposé 3 buts à 0 grâce à des réalisations signées notamment par les recrues. Antoine Larose a ouvert le score à la 55’ et quatre minutes plus tard, Warren Caddy a doublé la mise. En fin de rencontre (90'), le taulier Kevin Testud a inscrit le dernier but des Reds.

