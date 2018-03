Brest, France

Et si le match d'Auxerre était un déclic dans la fin de saison brestoise ? Acquise dans un contexte particulier avec la sanction adressée à Jean-Marc Furlan, la victoire dans l'Yonne "a renforcé le groupe" estime Gautier Larsonneur. De quoi imaginer une fin de saison positive. Oui mais voilà. Il n'y a pas trop de marge de manœuvre. A neuf journées de la fin, Brest va jouer une rencontre cruciale ce lundi soir contre Nîmes.

Cinq victoires en 14 matches à Le Blé

20 points sur 42. C'est le bilan du Stade Brestois à la maison. Trop pauvre pour espérer mieux dans ce championnat. Brest reste d'ailleurs sur une défaite contre la lanterne rouge Tours à domicile. "A la maison, tu as la pression, l'angoisse de faire plaisir à tes supporters", explique le coach Jean-Marc Furlan. "J'espère qu'on restera à onze, pas comme au match aller", ajoute le coach en référence au match aller. Brest avait terminé à neuf contre onze (4-0). "On ne souhaite pas perdre contre Nîmes mais on peut rester compétitifs même s'il y a défaite. L'an dernier, des équipes sont montées en gagnant les cinq, six derniers matches. Il faudra faire une série de deux ou trois victoires. Contre Nîmes, ce sera un beau challenge. C'est du lourd cette équipe."

La pelouse déneigée

La pelouse du stade Francis Le Blé était recouverte d'un joli manteau blanc dimanche. Il a fallu déneiger en urgence. Tout est prêt pour accueillir les Crocos dans de bonnes conditions ce lundi soir comme le montre la vidéo ci-dessous.

❄ Ouste la neige ! 💪 Ce soir, y'a match ! Branle-bas de combat au stade Francis-Le Blé. 🌨☃ #SB29NO#Brestpic.twitter.com/9c16G7Ijyo — Stade Brestois 29 (@SB29) March 19, 2018

Les 18 joueurs pour Brest - Nîmes :

Larsonneur, Fabri, Weber, Belaud, Bernard, Castelletto, Kiki, Chardonnet, Pi, Gastien, Faussurier, Coeff, Berthomier, Grougi, Autret, Butin, H. Diallo, Charbonnier.

